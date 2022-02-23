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蔡英文：大家共同努力 提供國人更專業的不動產服務

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天晚間出席「中華民國地政士公會全國聯合會理事長交接暨理監事授證就職典禮」，她表示，這幾年來，政府推動各項地政重要工作，維護不動產交易安全，去年內政部已經開辦「土地登記網路申辦」服務。她也期許未來大家共同努力，提供國人更安全、專業的不動產服務。

蔡總統致詞時表示，今天是地政士公會全聯會第九、十屆理事會交接及理監事授證就職典禮，她要藉這個機會向所有地政士朋友表達感謝。地政士是台灣歷史悠久且非常重要的專門職業，業務範圍從不動產諮詢、代理申請土地登記，再到都更、危老重建及產權規畫等工作，都和民眾生活息息相關。非常感謝所有地政士為民眾提供專業又多元的服務。

蔡總統也特別感謝地政士公會全聯會的付出。她說，該會不僅是業界和政府的溝通橋梁，讓政府施政可以更貼近民意，也對健全地政士制度及提升會員專業深具貢獻。去年，該會更成立不動產學院，讓初拿到執照的地政士朋友可以有職前訓練的機會，共同提升業界的專業素質。

蔡總統也說，這幾年來，政府推動各項地政重要工作，維護不動產交易安全，地政士朋友也付出許多心力。隨著數位化時代來臨，政府也正邁向智慧政府的目標。去年內政部已經開辦「土地登記網路申辦」服務，同樣也需要所有地政士協助把關，避免偽冒以及降低風險，確保登記安全，「要繼續拜託大家了」。

蔡總統也請內政部長徐國勇務必全力協助地政士業務和政策接軌，「我們一起努力打拚」，提供民眾更加便利的服務。

內政部 徐國勇

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