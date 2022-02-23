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駁新華社「美方反對台獨」說法 AIT：對台政策沒有變化

聯合報 / 記者張加蔡晉宇／台北即時報導
美國國務卿布林肯（左）和中共國務委員兼外長王毅（右）。法新社
美國國務卿布林肯（左）和中共國務委員兼外長王毅（右）。法新社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與中國大陸國務委員暨外交部長王毅通話，新華社報導稱布林肯對王毅說，「美方反對台獨」；美國在台協會AIT）今指出，美國對台政策沒有變化，並再度敦促北京停止對台施壓。

「反對台獨」向來為中方立場，美國對此一貫表達「不支持台獨」；若布林肯真說出「反對台獨」，將是拜登政府在此議題上首次附和中方立場。

AIT一名發言人今天透過聲明表示，美國對台政策沒有變化；美國對台灣的支持堅若磐石，致力於台海和平與穩定。AIT指出，美方信守基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的「一中政策」，也將遵守法案給予的承諾，持續支持台灣的自我防衛，並將持續反對任何片面改變現狀的行為；「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓」。

AIT並表示，最近發布的印太戰略展望一個自由和開放，並變得更具韌性、繁榮、安全、相互連結的印太區域；美國致力於與盟友及夥伴合作，以確保實現這一願景。

美國國務院和中國大陸外交部的正式聲明中，僅提到美中外長討論北韓與烏克蘭議題。

美國在台協會 台獨 AIT

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