不能掛蔡英文、賴清德看版 屏縣長初選3人皆回應

民進黨中常會今天通過選對會成員初選中立條款，自即日起，所有初選參選人文宣，皆不得使用選對會成員包括蔡英文總統、副總統賴清德等人的照片或影音，也不能透過任何方式公開宣稱選對會成員支持特定人選，經檢舉將受處置，該條款被認為是因屏東縣長初選，立委鍾佳濱、周春米和莊瑞雄競逐過於激烈，才訂下的條款。

莊瑞雄指出，選對會成員如果表態，可能會被質疑裁判兼教練，而且民眾平時也接觸不到這些大咖政治明星，也難判斷是真是假，其實大家的政治路上，都會有一起打拚的夥伴，誰和誰一路並肩拚戰，選民都是看在心裡，不是一張合成照片就能代表的，選民認同還是比較重要。

鍾佳濱說，中常會上訂的原則，會確實遵守，但已經印好的文宣，原定要陸陸續續發，既然不溯及既往，這部分要如何認定，還要再討論；不過，有參選人掛蔡英文主席看板，過於氾濫，也讓主席很困擾，相信在這規則後，參選人都會彼此收斂，也會互相監督。

周春米指出，會以身作則，也希望其他參選人能遵守選對會的規範，進行公平公正的君子之爭。她會繼續到各鄉鎮市會勘、協調，爭取建設，並且深入鄰里進行縣長初選座談會。