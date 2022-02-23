快訊

陳竹音才宣布放棄台籍 曬大陸結婚證樂喊「成為祖國媳婦」

不能掛蔡英文、賴清德看版 屏縣長初選3人皆回應

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
屏東縣長綠營初選三強激爭，立委周春米（左）、鍾佳濱（中）與莊瑞雄（左），三方攻防激烈。圖／報系資料照
屏東縣長綠營初選三強激爭，立委周春米（左）、鍾佳濱（中）與莊瑞雄（左），三方攻防激烈。圖／報系資料照

民進黨中常會今天通過選對會成員初選中立條款，自即日起，所有初選參選人文宣，皆不得使用選對會成員包括蔡英文總統、副總統賴清德等人的照片或影音，也不能透過任何方式公開宣稱選對會成員支持特定人選，經檢舉將受處置，該條款被認為是因屏東縣長初選，立委鍾佳濱、周春米莊瑞雄競逐過於激烈，才訂下的條款。

莊瑞雄指出，選對會成員如果表態，可能會被質疑裁判兼教練，而且民眾平時也接觸不到這些大咖政治明星，也難判斷是真是假，其實大家的政治路上，都會有一起打拚的夥伴，誰和誰一路並肩拚戰，選民都是看在心裡，不是一張合成照片就能代表的，選民認同還是比較重要。

鍾佳濱說，中常會上訂的原則，會確實遵守，但已經印好的文宣，原定要陸陸續續發，既然不溯及既往，這部分要如何認定，還要再討論；不過，有參選人掛蔡英文主席看板，過於氾濫，也讓主席很困擾，相信在這規則後，參選人都會彼此收斂，也會互相監督。

周春米指出，會以身作則，也希望其他參選人能遵守選對會的規範，進行公平公正的君子之爭。她會繼續到各鄉鎮市會勘、協調，爭取建設，並且深入鄰里進行縣長初選座談會。

莊瑞雄 周春米

延伸閱讀

Coser谷振義發明抗風型風電裝置 獲蔡英文總統接見

台南民進黨參選人有副總統加持 國民黨參選人：沒在怕

憂黨內惡鬥重演 蔡英文：護台灣價值不能作為競爭手段

屏東縣長初選競爭激烈 周春米、莊瑞雄隔空交鋒

相關新聞

政院明擬通過 危險公寓大廈強制成立管委會

去年10月高雄城中城大火造成46人罹難，燒出危老大樓公安問題。行政院會明天擬通過內政部提報的「公寓大廈管理條例」部分條文...

蔡英文：大家共同努力 提供國人更專業的不動產服務

蔡英文總統今天晚間出席「中華民國地政士公會全國聯合會理事長交接暨理監事授證就職典禮」，她表示，這幾年來，政府推動各項地政...

促轉會5月退場 政院明討論修法承接轉型正義

促進轉型正義委員會任期五月將屆滿退場。行政院會預計明天將通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，規範...

駁新華社「美方反對台獨」說法 AIT：對台政策沒有變化

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與中國大陸國務委員暨外交部長王毅通話，新華社報導稱布林肯對王毅說，...

不能掛蔡英文、賴清德看版 屏縣長初選3人皆回應

民進黨中常會今天通過選對會成員初選中立條款，自即日起，所有初選參選人文宣，皆不得使用選對會成員包括蔡英文總統、副總統賴清...

蔡總統：地政士公會如橋梁 讓政府施政更貼近民意

總統蔡英文今天說，地政士業務範圍從不動產諮詢、土地登記到都更重建等，地政士公會全國聯合會是業界與政府的橋梁，讓施政更貼近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。