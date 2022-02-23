下半年可望出國旅遊？蘇貞昌：疫情警戒依程度繼續鬆綁

國內疫情連續五天單日確診個位數，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出下半年可能可以開放出國，針對疫情警戒是否再降級？行政院長蘇貞昌表示，會讓人民盡量過正常生活，同時還能發展經濟，將依程度繼續鬆綁。

各界期盼下半年就能開放出國旅遊，陳時中今天表示，「有這個可能性。」對於國內邊境防疫措施，陳時中表示，會先把14天檢疫期縮短10日做完善，再一步步進行，本周將會公布商務客放寬原則。

蘇貞昌今天下午出席「中華民國地政士公會全國聯合會理事長交接暨理監事授證就職典禮」時，被媒體問到疫情警戒可否再降級。

蘇貞昌表示，我國防疫成績，一再獲得各國際評鑑機構第一名，非常感謝。他說，這是指揮中心相關的規範，非常到位，政府做事得到人民大力支持、團結合作，才能得到非常不容易的成績。

蘇貞昌說，根據相關疫情特性，omicron病毒雖然傳播快，但症狀輕微、或是無症狀，將依總統指示，就防疫、經濟並行的台灣模式，會讓人民盡量過正常生活，同時還能發展經濟， 依程度繼續鬆綁。