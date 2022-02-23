快訊

雨區擴大...11縣市豪、大雨特報 這縣市雨勢最狂

朱立倫：國民黨不能變內鬥黨 否則我們都是罪人

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫日前在內部共識營諷刺國民黨應該改成「內鬥黨」。今天他在中常會重申，國民黨絕對不可以變成「內鬥黨」，更不能被大家笑為「螃蟹黨」，大家要有這樣的志氣跟決心，「否則我們都是國民黨的罪人」。

朱立倫說，國民黨要團結，這不是一個議題，這是國民黨最重要的一個基礎，任何的炮口對內、任何的內鬥，只會長敵人之志氣、消自己之威風，國民黨絕對不可以變成「內鬥黨」，更不能被大家笑為「螃蟹黨」，「我們要有這樣的志氣跟決心，否則我們都是國民黨的罪人！」

朱立倫說，他要拜託大家，今年年底的選舉，靠的是大家共同力量，炮口、槍口一律對外，團結所有可以團結的力量，不要讓國民黨的支持者大家失望，大家共同努力、共同面對未來的選舉。

此外，國民黨中常會今天將通過設計「青年發展委員會」。朱立倫說，「青年發展委員會」的設置，將原有的青年部、青年團、青工會整合在一起，由秘書長擔任召集人，結合社青、學青等等的力量，讓國民黨青年工作更深根、更發展，力量更龐大，這是國民黨努力的目標。

朱立倫強調，青年最重要的國家基礎、也是國民黨的未來。雖然上星期通過的直轄市議員特別的提名辦法是有史以來最大的突破，但是也有部分的反彈，「這些反彈我說過，我作為黨主席必須承擔」。

朱立倫說，有些議員認為「這對於青壯世代不公平」，有些議員認為說「給青年的保障太多」，甚至這兩天，也有很多的批評，但是他要再次強調「不給年輕人機會，國民黨就沒有未來；多給年輕人機會，國民黨才有希望」。

朱立倫也說，有人說，給年輕人機會不一定會增加國民黨的選票，沒錯，也許這一次不會，但是「今天不做，我們明天就後悔」，國民黨不培養今天的年輕人，不會有下一代國民黨的希望。

國民黨 朱立倫 青年

延伸閱讀

朱立倫：中常委只要有賄選、換票就請你立刻「下船」

朱立倫說想2024都是敗類 連勝文：他是針對所有人

縣市長選舉軍令狀高標 傅崐萁：做不到朱立倫一定承擔

國台辦：習近平致朱立倫賀電 是國共交往權威政策

相關新聞

朱立倫：國民黨不能變內鬥黨 否則我們都是罪人

國民黨主席朱立倫日前在內部共識營諷刺國民黨應該改成「內鬥黨」。今天他在中常會重申，國民黨絕對不可以變成「內鬥黨」，更不能...

你今天被帶風向了嗎？ 暗黑網軍操作三部曲比新聞更真實

有一群人比記者還厲害，網路世代擅長網路帶風向、操作議題設定者，帶風向SOP三部曲，無往不利，第一步、網路臉書先發動議題留言 ，吸引網友或網軍攻擊形成網路聲量發酵後，第二步、吸引或找來記者根據網路（XX爆料）採訪，接著網路即時新聞上架，為了點閱率流量或特殊原因，特定媒體記者跟進新聞，第三步、到了晚上以政論節目設定議題，名嘴、民代、主播加入戰局，成功炒熱話題。可憐的台灣人就不斷被餵養這樣被帶風向的垃圾話題。

朱立倫：中常委只要有賄選、換票就請你立刻「下船」

國民黨中央委員日前舉行記者會，痛批中常委選舉換票情況嚴重，呼籲端正選風杜絕換票聯盟。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，絕...

小孩染疫恐傳染阿公阿嬤 專家籲盡速研擬5至11歲兒童接種

雖然國內目前仍以清零為目標圍堵變種病毒，但國際開放的腳步已經在加速中，成大臨床醫學研究所教授、也是小兒免疫學專家謝奇璋表示，目前最重要的就是盡快為5到11歲的兒童打疫苗，否則就像在社區埋下一顆顆不定時炸彈，等到國境開放，就有機會一一引爆疫情，這是恢復正常生活的重要條件，不應該等到下半年之後才開始。免疫專家認為，國內在這場戰疫中，上半場打的很好，全球開放後的下半場也要有因應對策，如果前功盡棄就太可惜。...

【出版也要抗中保台？／上】大陸變中國是誰的錯？揭出版社「簡轉繁」魔鬼細節步步驚心

麥田出版社日前出版簡體字轉正體的「激辣中國」一書，因將書中所有「大陸」字眼替換成「中國」，導致「哥倫布發現新中國」等錯誤，引發作者曹雨質疑是政治正確使然，成為近日話題。不少人質疑出版界是否普遍有類似內建轉換、做言論審查？ 其實「簡轉繁」看似可以用電腦軟體一鍵解決，背後卻有許多牽一髮動全身的魔鬼細節，即使出版社設下流程層層把關，仍然難免會發生連總編輯都救不了的校對慘劇...

龐培歐稱台灣不屬中國已成過往 美國務院依舊認知「一個中國」

美國卸任國務卿龐培歐訪問台灣，只是台灣與美國民間人士的友好關係，台美關係並無特別政治改變，龐培歐是川普政府的國務卿，他的發言多流於率性，格局有限，龐培歐說台灣不是中國的一部分，又開放美國官方與台灣往來限制，讓民進黨政府鑼鼓喧天大內宣，但一年以來美台關係沒有任何實質改變，龐培歐個人發言也從國務院官網移到歷史庫存頁面，但是2018年川普時代的美台關係說明，即使到了拜登總統時期，仍然保存著美國不支持台灣獨立的字眼，這是告訴台灣當局回歸現實，美國不支持台獨的立場，依然沒有任何改變，即使高舉反中大旗的美國，還是留著這些文字。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。