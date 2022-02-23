朱立倫：國民黨不能變內鬥黨 否則我們都是罪人

國民黨主席朱立倫日前在內部共識營諷刺國民黨應該改成「內鬥黨」。今天他在中常會重申，國民黨絕對不可以變成「內鬥黨」，更不能被大家笑為「螃蟹黨」，大家要有這樣的志氣跟決心，「否則我們都是國民黨的罪人」。

朱立倫說，國民黨要團結，這不是一個議題，這是國民黨最重要的一個基礎，任何的炮口對內、任何的內鬥，只會長敵人之志氣、消自己之威風，國民黨絕對不可以變成「內鬥黨」，更不能被大家笑為「螃蟹黨」，「我們要有這樣的志氣跟決心，否則我們都是國民黨的罪人！」

朱立倫說，他要拜託大家，今年年底的選舉，靠的是大家共同力量，炮口、槍口一律對外，團結所有可以團結的力量，不要讓國民黨的支持者大家失望，大家共同努力、共同面對未來的選舉。

此外，國民黨中常會今天將通過設計「青年發展委員會」。朱立倫說，「青年發展委員會」的設置，將原有的青年部、青年團、青工會整合在一起，由秘書長擔任召集人，結合社青、學青等等的力量，讓國民黨青年工作更深根、更發展，力量更龐大，這是國民黨努力的目標。

朱立倫強調，青年最重要的國家基礎、也是國民黨的未來。雖然上星期通過的直轄市議員特別的提名辦法是有史以來最大的突破，但是也有部分的反彈，「這些反彈我說過，我作為黨主席必須承擔」。

朱立倫說，有些議員認為「這對於青壯世代不公平」，有些議員認為說「給青年的保障太多」，甚至這兩天，也有很多的批評，但是他要再次強調「不給年輕人機會，國民黨就沒有未來；多給年輕人機會，國民黨才有希望」。

朱立倫也說，有人說，給年輕人機會不一定會增加國民黨的選票，沒錯，也許這一次不會，但是「今天不做，我們明天就後悔」，國民黨不培養今天的年輕人，不會有下一代國民黨的希望。