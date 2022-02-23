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朱立倫：中常委只要有賄選、換票就請你立刻「下船」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨中央委員日前舉行記者會，痛批中常委選舉換票情況嚴重，呼籲端正選風杜絕換票聯盟。國民黨主席朱立倫今天在中常會表示，絕不容許任何賄選和公然換票的行為，歡迎大家檢舉；他強調，國民黨可以有「同舟計畫」，歡迎大家同舟共濟，但是有賄選、換票行為的同志，「我們會立刻請你「『下船』」。

朱立倫表示，對於這一次中常委的選舉，各界也有很多的批評、很多的指教，今天中常委也在現場，大家共同捍衛國民黨的形象跟聲譽，絕對不容許任何的賄選、任何的利益交換、任何公然換票的行為；這些情況只要存在，組發會會結合考紀會跟我們「選監小組」，歡迎所有的檢舉。

朱立倫拜託所有黨代表、所有黨員同志，只要知道換票實情，有具體的事證，檢舉後黨中央立刻做最嚴格之處分。

朱立倫強調，國民黨可以有「同舟計畫」，歡迎大家同舟共濟，但是有賄選、換票行為的同志，「我們會立刻請你「『下船』」，國民黨不需要這樣的同志來破壞國民黨的聲譽。

國民黨 朱立倫 賄選

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