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二二八將屆 新黨：蔣萬安應捍衛蔣中正還原歷史真相

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

二二八紀念日將至，綠營再檢討故總統蔣中正造成二二八事件責任。深藍團體今呼籲蔣家後代、國民黨立委蔣萬安要當藍軍領袖，就應有勇氣面對二二八真相。新黨大黃蜂團隊主張，政府對在二二八暴動中死亡的國軍與百姓，應該給予補償。

新黨也在黨部舉辦謊言與真相二二八史料展，提醒蔣萬安與國民黨，蔣中正是蔣萬安的曾祖父，是國民黨總裁，蔣萬安與國民黨黨公職應該出來捍衛蔣中正；若搞不清楚相關歷史，歡迎這兩天到新黨黨部看展，大黃蜂願親自導覽。

大黃蜂團隊表示，二二八真相既非屠殺，更非官逼民反，當初暴動的武裝人民攻擊政府搶奪財物槍械，早就不是赤手空拳老百姓，但國民黨不替自己平反，還順應民進黨顛倒史實，罔顧當時死亡與失蹤的國軍，以及被暴徒加害的台灣人民。

大黃蜂舉例，從前總統陳水扁時代出版的二二八責任歸屬報告，到國史館出版的二二八檔案彙編等資料，都顯示二二八初期民間有許多人搶了大量槍枝、彈藥，到處毆打殘殺外省民眾，還攻占政府機關，甚至把台中縣長都抓了起來。

大黃蜂提到，二二八事件當下，台北市長柯文哲祖父把外省籍校長帶到家裏保護，行政院前院長孫運璿、前副總統嚴家淦、新竹中學前校長辛志平等外省人也是獲善心本省人保護才倖免於難，若蔣中正不出兵、嚴禁報復，這些人的性命怎麼辦？

藍天行動聯盟主席武之璋指出，二二八是官逼民反說法是謊言，光復後國軍來台到二二八爆發，總共只有10起軍紀事件，而當時台灣物價問題，相較華北有餓死人情況也好太多了。

武之璋還說，國軍增援部隊來台後，回報總計43人死亡，大屠殺一說也是謊言；當時無辜冤死民眾應加倍賠償，但毆打殺害外省民眾的暴徒則要剃除；當初受難的外省民眾，因為不是被政府公權力侵害，就無法獲得賠償，更是不公不義的。

國民黨 蔣中正 國軍

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