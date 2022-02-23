考試院明審查2023公務員退撫新制草案 3月中送立院

新進公務員退撫新制2023年7月上路，由銓敘部規畫推出全新「公務人員個人專戶退休資遣撫卹法」草案。銓敘部長周志宏表示，考試院明天將審查草案，預計3月初自院會通過，3月中旬前送立法院審議。

由銓敘部規畫的「公務人員個人專戶退休資遣撫卹法」草案日前出爐，內容除了確立採「確定提撥制」，未來新進公務員將設立個人退休金專戶，於在職期間與政府共同撥繳費用存入該專戶累積孳息。

考試院長黃榮村今與副院長周弘憲、考試院祕書長劉建忻、銓敘部長周志宏、考選部長許舒翔和保訓會主委郝培芝舉辦新春茶敘。

周志宏表示，由於退撫新制還包括教育部主管的公立學校新進教職人員退撫制度，因此，待行政院通過相關修法草案後，兩院可望在3月中旬前將草案送立院審議。

由於明年7月1日後新進人員不再參加退撫基金，外界關注現行退撫基金財務用罄年限，周志宏表示，新進公務員轉入新基金，現行退撫基金前半年預估減少4億元挹注、第二年則減少12億元；受託團隊正針對第8次精算報告做細部修正，待出爐後就會公布確切用罄年限預估。

劉建忻指出，此次退撫新制是「新人新制」，適用對象是針對2023年新進公務員，預估約有1.4至1.5萬人，絕對不是「二次年改」。由於專法通過後仍需預留半年準備期，考試院已將其列為優先法案，正與國會積極溝通，希望至少在立法院下會期前完成三讀。