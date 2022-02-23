烏俄局勢緊張 黃偉哲：證明國安單位情資交換是可信的

針對烏俄局勢一觸即發，對台灣經濟可能造成的影響，國發會主委龔明鑫今天受訪時表示，過年之前就有沙盤推演密切觀查當中，若造成物價的波動就會有因應機制，過年後就有第一波穩定物價的作法，短時間若對股匯市有影響相關部會也都已擬定對策，但台灣經濟實力非常健全，像台南招商非常熱絡，台灣基本面非常好，大家可以放心。若衝突到全球股市，台灣也受到波及的話，台灣基本面非常好不必擔心， 國安基金也有相當準備，但目前短時間看起來還好， 昨天是有一點下跌，還在控制當中沒有問題。

台南市長黃偉哲也說，在地緣政治跟區域戰略的情況下，其實誠如剛剛龔主委所說的，台灣已經早就已經開始做部署，全世界都在罵拜登是狼來了的時候，其實，我相信國安單位一定有他們的情資。所以當普丁說，要從烏克蘭撤軍的時候，大家都說，拜登是狼來了，結果現在證明，很多情報情資交換是非常可信。既然是可信，我們預先做的部署也都還在，我相信，中央政府能跟國安單位，一定是能夠不管是在股市，不管在物資調度，不管是產業適應方面，都已經做好了萬全的準備。