影／林姿妙遭聲押 綠委砲轟朱立倫只會怪民進黨

宜蘭縣長林姿妙今晨5點多遭地檢署依貪汙治罪條例聲請羈押禁見，民進黨立委林楚茵指出，林姿妙聲押禁見，宜蘭縣府集體涉貪，國民黨竟還在聲援，奉勸中國國民黨主席朱立倫，別想著轉移焦點說這些是「造謠抹黑」，把所有問題怪民進黨、怪司法、怪媒體，好好面對自己的罪行。

檢察官認為林姿妙、林羿伶與縣府農業處長康立和等人涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，林姿妙也另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，向法院聲請羈押禁見。

針對國民黨認為是政治追殺，民進黨立委許智傑說，之前就有國民黨議員建議朱立倫跟林姿妙保持距離，此案恐怕「不妙」，林姿妙的對錯還是等待司法調查結果再做判斷，朱立倫大扣政治追殺帽子，以及國民黨大陣仗組律師團，只是徒增口水，無法改變事實真相的對錯，朱立倫領導下的國民黨連基本是非對錯都沒有。