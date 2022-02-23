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影／林姿妙遭聲押 綠委砲轟朱立倫只會怪民進黨

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
廉政署昨天二度搜索宜蘭縣長官邸，縣長林姿妙今天凌晨到宜蘭地檢署複訊後遭聲押。記者潘俊宏／攝影
廉政署昨天二度搜索宜蘭縣長官邸，縣長林姿妙今天凌晨到宜蘭地檢署複訊後遭聲押。記者潘俊宏／攝影

宜蘭縣長林姿妙今晨5點多遭地檢署依貪汙治罪條例聲請羈押禁見，民進黨立委林楚茵指出，林姿妙聲押禁見，宜蘭縣府集體涉貪，國民黨竟還在聲援，奉勸中國國民黨主席朱立倫，別想著轉移焦點說這些是「造謠抹黑」，把所有問題怪民進黨、怪司法、怪媒體，好好面對自己的罪行。

檢察官認為林姿妙、林羿伶與縣府農業處長康立和等人涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，林姿妙也另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，向法院聲請羈押禁見。

針對國民黨認為是政治追殺，民進黨立委許智傑說，之前就有國民黨議員建議朱立倫跟林姿妙保持距離，此案恐怕「不妙」，林姿妙的對錯還是等待司法調查結果再做判斷，朱立倫大扣政治追殺帽子，以及國民黨大陣仗組律師團，只是徒增口水，無法改變事實真相的對錯，朱立倫領導下的國民黨連基本是非對錯都沒有。

林姿妙 國民黨 朱立倫

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林姿妙複訊後 被地檢署依貪汙治罪條例聲請羈押禁見

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