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一日北高 柯文哲嗆昔合照今罵我 議員翻出原來是這些人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲任期倒數，卸任前、二二八連假將再挑戰一日北高。本報資料照片
台北市長柯文哲任期倒數，卸任前、二二八連假將再挑戰一日北高。本報資料照片

台北市長柯文哲卸任前再挑戰一日北高，遭議員質疑淪民眾黨造勢，柯文哲昨反嗆，「2016年騎車沿途要跟我照相更多，搞不好現在罵我的，照片上面都有」。議員林穎孟今在臉書表示，她找出當年與柯照相的人，是民進黨縣市首長與立委。過去的人陪柯，是達成體能挑戰逃避228；今年的民眾黨則是充滿權力慾「夢想」，要「送柯文哲進總統府」。

林穎孟提到，2016年2月大選才剛結束，該謝票也謝完了，根本沒有「候選人」需要選舉造勢。但今年選舉年，民眾黨計畫「一日北高」由「候選人」陪騎造勢、宣傳「黨理念」，這是史上頭一遭，完全是破天荒吃相難看。

林穎孟今天再批「柯市長的今非昔比」，她說柯文哲2016年臉書發文說，「一直有個一日雙塔的夢想、是不同方式紀念228，從肉體的磨練尋求精神重新的救贖」。「228一日北高」主角不在推廣自行車，而是「柯文哲挑戰體能極限的個人夢想」，以及「不想參加228紀念儀式的心情」。

至於2016年228當天，是誰和柯文哲拍照？林穎孟說，當年在自行車縣市站點，在現場等待與支持柯的，是民進黨縣市首長與立委。這些當年和柯拍照的縣市首長，至今應該大多被柯市長反目罵過。

林穎孟提到，今非昔比，沒有了2016年支持柯文哲的民進黨，取而代之是民眾黨，對柯文哲來說，今年「一日北高」只是換黨陪伴而已，沒什麼不同。但本次柯文哲無論如何鑽漏洞走巧門，都要讓一群民眾黨候選人陪騎，想必是「柯文哲沒有錯，錯的是顏色不對」。

林穎孟說，民眾黨要選舉造勢，理應自行找藍營金主募款就好，不應再動用任何市府補助。但很遺憾，至今柯市長還在找各種理由，不願意撤銷市府補助款，死活都要寄生市府。

林說，奉勸市長放下屠刀，回頭是岸，再不願撤銷市府補助，也要真正回歸單純體育活動，希望當天可以不要下夕下井，出現市長帶頭民眾黨候選人陪騎、綁樁造勢、民眾黨定點站宣傳政黨理念的奇景。

柯文哲 民眾黨 林穎孟

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