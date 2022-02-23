鞏固我在美二戰話語權 退輔會駐美年度「功課表」曝光

退輔會兩名駐美官員已進駐華府，退輔會說，本（2）月將赴奧克拉荷馬密蘇里，進行中西部榮光會訪視，同時前往美國海外退伍軍人協會總部拜會，下（3）月則將前往芝加哥密西根中西部榮光會訪視，並拜會美國退伍軍團協會總部。退輔會列出官員全年度在美預定參與的活動與拜會行程，全面搶佔二戰話語權。

中共外交單位在美長年與我爭取二戰同盟國的話語權，並時以「一中」掣肘我參與相關紀念活動，阻止我國、國旗出現在紀念活動中與戰時盟國旗幟或標識並列。由退輔會所列行程，退輔會駐美官員將藉拜會各地榮光會時，拜會或參與各項美退伍軍人紀念活動，凸顯存在。

民進黨立委趙天麟主導在立法院作出主決議表示，為深化與美方退伍軍人交流，退輔會選定服務照顧處參事倪邦臣為駐美人選，預計1月3日啟程，派員駐美協助外交。短期目標為輔導海外榮光會推動國民外交，中期目標加強與美國主流退伍軍人協會實質交流，長期目標則建立與美國退伍軍人事務部官方聯繫管道。

決議表示，我國榮光會是為了增進僑居地區中華民國退伍軍人及其眷屬之團結及共同福利，並促進與僑居地區退伍軍人組織聯誼及相互觀摩，如何有效連結美國共廿個榮光會促進與美方實質交流，建請退輔會於明年預算書送抵時，規劃明年度駐美人員與榮光會預排活動與內容。

退輔會表列指出今（111）年駐美官員預定參與活動如下：

1月華府紐澤西配合春節餐會實施大華府榮光會訪視；2月奧克拉荷馬蘇里中西部榮光會訪視，併美國海外退伍軍人協會總部拜會；3月芝加哥密西根中西部榮光會訪視，併美國退伍軍團協會總部拜會；5月達拉斯休士頓，西南部榮光會訪視，併德州布利斯堡國家軍人公墓悼念二戰期間空軍先烈；6月亞特蘭大東南部榮光會訪視，併喬治亞州班寧堡國家軍人公墓悼念二戰期間空軍先烈；7月鳳凰城，西南部榮光會訪視，併美國海外退伍軍人協會年會於堪薩斯城舉行；8月奧蘭多佛羅里達，東南部榮光會訪視，併美國退伍軍人協會年會於紐奧良舉行；9月中西部榮光會訪視，併美國退伍軍團協會年會於密爾瓦基舉行；10月舊金山、沙加緬度、洛杉磯、西雅圖，西部榮光會訪視，併國家月活動如國慶升旗、榮民節等；11月波士頓東北部榮光會訪視，參與退伍軍人節遊行。