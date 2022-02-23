退輔會：責成駐美人員拜會「飛虎隊」老兵表達關懷慰問

針對中共在美搶我二戰「飛虎隊」紀念話語權，國民黨立委陳以信在立法院作成主決議要求退輔會駐美官員應積極在美拜訪飛虎老兵與後人，邀請他們一起舉辦二戰相關慶祝活動，確保我國持續在國際上掌握二戰歷史話語權。退輔會回應說，將責成駐美人員於訪視榮光會及拜會美國退協時機，順道拜會飛虎隊老兵，表達關懷慰問之意。

國民黨立委陳以信提案指出，退輔會今年元月起式派員駐美，推動對美國二軌外交。去年為飛虎隊成軍80周年，中共駐美外交機構卻先後在北加州阿拉米達大黄蜂號航空母艦博物館，以及聖地牙哥中途島號航空母艦博物館接連兩次舉辦紀念活動，試圖搶奪抗戰歷史話語權。

提案表示，退輔會派駐美國主要交流單位為美國退伍軍人事務部、美國退伍軍團協會、美國海外作戰退伍軍人協會以及美國退伍軍人協會等團體，但仍有許多個別的二戰退伍老兵，尤其是參加第14航空軍的退伍老兵近年成為中共積極交流爭取的對象，這些80年前來華與國軍並肩作戰的美籍戰友，還有他們的後人同樣應該為退輔會關懷的對象。

決議建議，未來退輔會應積極在美拜訪飛虎老兵與後人，邀請他們一起舉辦二戰相關慶祝活動，確保我國持續在國際上掌握二戰歷史話語權。

退輔會則表示，退輔會的法定職權旨在服務我國榮民、眷，提供榮民、眷就學、就業、就醫、就養及各項服務照顧。而國防部歷年依權責辦理飛虎隊年會，以紀念台美為自由共同努力的情誼。

退輔會說，退輔會將持續配合國防部，由駐美人員參加在美相關的飛虎隊活動，並責成駐美人員於訪視榮光會及拜會美國退協時機，順道拜會飛虎隊老兵，表達關懷慰問之意。