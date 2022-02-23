黃瀞瑩、楊寶楨「以大菊為重」聲量新高 民代、政治網紅成KOL

image source:FB/黃瀞瑩、楊寶楨

文/朱涵瑜

學姊黃瀞瑩在臉書上表示，監察院這兩天出了一份調查報告，指責台北市政府「輕忽」北農疫情。「不看還好，一看嚇一跳。辦公室的冷氣是開多冷，才能寫出這曠世巨作？」對此，民眾黨發言人楊寶楨則在貼文底下留言「以大菊為重」，此話一出，立刻引起相當多的討論，連帶也讓兩人的網路聲量衝高一波。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/02/22~2022/02/21）統計調查，黃瀞瑩和楊寶楨兩人近一年的網路聲量最高峰，落在2022年2月21日，原因在於「大菊為重」效應擴大延燒，黃瀞瑩當天聲量達到1萬多筆，楊寶楨為7,090筆。引發這番效應，除了有綠營民代、政治人物紛紛跳出來表示，「以大菊為重」涉及對陳菊的歧視，民進黨立委許智傑批評學姊黃瀞瑩「根本就是被民眾黨寵壞了」；綠營網紅「焦糖哥哥」陳嘉行也表示，兩人說的話，就是在嘲諷監察院長陳菊的身材。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

反擊綠營「以大菊為重」涉歧視 黃瀞瑩：心中有鬼，看別人都是鬼

面對民進黨的批評，黃瀞瑩砲火也不小，回應「有時候超譯就跟『超買』一樣是一種特殊技能，心中有鬼，看別人都是鬼。」同時楊寶楨也反擊有意代表民進黨參選台北市議員的焦糖哥哥陳嘉行，「根本就是扭曲事實、亂帶風向，真正歧視陳菊院長的人根本就是焦糖本人。」

批「大菊為重」帶動熱議！民代、政治網紅、側翼KOL排行榜曝光

進一步觀察分析，在這一波「大菊為重」的熱議中，提到楊寶楨、黃瀞瑩的網路關鍵領袖到底有哪些人？除了新聞媒體頻道之外，包括綠營民代粉專也在其中，砲轟黃瀞瑩、楊寶楨讓他們連帶獲得不少討論度。另外，還有不少常談論政治議題，或是政治網紅粉專粉專也在排行榜，紛紛帶起這股「以大菊為重」的討論熱潮。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年02月22日至2022年02月21日。







