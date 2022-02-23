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拜登政府「反對台獨」？ 國務院不評論

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日與中國大陸國務委員暨外交部長王毅通話，新華社報導稱布林肯對王毅說，「美方反對台獨」；與美方長期「不支持台獨」不同，也與美國的「一個中國」政策不一致，對此，國務院僅以前一日晚間正式聲明回覆記者詢問，稱不評論私下外交對話。

美國國務院和中國大陸外交部的正式聲明中，僅提到美中外長討論北韓與烏克蘭議題；大陸官媒新華社事後發布一則兩人談及中美關係的報導，稱「布林肯表示，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對『台獨』、無意同中方衝突對抗。」

「反對台獨」向來為中方立場，美國對此一貫表達「不支持（does not support）台獨」；若布林肯果真對王毅說「反對台獨」，將是拜登政府在此議題上首次附和中方立場。

自1972年美中簽定上海公報以來，歷任美國政府皆奉行長期一貫的「一個中國」政策，表明「不支持」台獨，偶有資深官員脫口表示反對台獨，美國政府都會立刻澄清。

美國總統拜登去年11月與中國大陸國家主席習近平對話後表示，美國不「鼓勵」（encourage）台獨，鼓勵台灣「完全照著台灣關係法的要求做。」

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）去年7月表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台獨，我們完全了解其需要小心處理」。

柯林頓（Bill Clinton）為首位公開宣示「美國不支持台灣獨立」的美國總統，1998年時任中華民國總統李登輝提出「兩國論」，柯林頓6月訪問上海時宣布「新三不」，包含不支持台灣獨立、不支持一中一台、不支持台灣加入主權國家組成的國際組織。

1972年上海公報提到，「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。」

美國 台獨 布林肯

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