加權制惹議 朱立倫：蔣經國培養的青年影響國民黨30年
國民黨直轄市議員青年加權優惠制度惹議，黨主席朱立倫在周一「專職幹部共識營」中表示，制度本來就沒有完美的，黨現在就是要像故總統蔣經國一樣提拔年輕人；國民黨現在確實很辛苦，要有理想才能堅持下去，要升官發財請去民進黨。
朱立倫說，蔣經國當初提拔的人才與青年，影響國民黨未來的30年，像是前正副總統馬英九、吳敦義與前主席吳伯雄等這些獲蔣提拔的青年，後來都成為國民黨骨幹；蔣做的事情不是為了自己或家人，而是為國為民。
據與會者轉述，朱立倫在會中表示，這次直轄市議員提名的青年加權，制度精神也是要提拔年輕人，若個案有問題，縣市黨部呈報處理；若制度有問題，責任他來扛。
對於「中央選舉提名委員會」與「中央選戰策略會報」組成也引發爭議，朱立倫回應，相關組織以前都是由大老來當，但這次若像過往一樣找那些大老，距離民意太遠，所以他才去找最近卸任縣市長、議長，第一線有選舉經驗的人一起參與。
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