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這時想2024是王八蛋 朱立倫：要選總統幹嘛接黨主席？
國民黨2022提名制度與組織引發爭議，主席朱立倫近日參與「專職幹部共識營」，親上火線釋疑。周一共識營中有學員要求朱對於是否參選2024總統大選表態，與會人士轉述，朱現場反問，「如果我要選總統，幹嘛來接這個黨主席」？
朱立倫表示，沒有2022就沒有2024，誰一直講2024就是不團結；從今天開始，哪一個王八蛋、敗類一天到晚在講要選2024，全黨就應一起唾棄。
朱立倫也提到，國民黨2022地方九合一縣市長選舉一定要勝選，強調提名沒有所謂的主席人馬，只要是最強人選、黨友就是國民黨口袋名單、最合適的候選人。
朱立倫重申，國民黨把2022先贏下來，等到2024年總統大選時，不論是新北市長侯友宜，或是中廣董事長趙少康，只要是最強人選，他就算是跪著求也要求他出來選總統。
與會人士轉述，朱立倫反問，黨主席是一天到晚會遭攻擊、挨罵的位置，「如果我要選總統，幹嘛來接這個黨主席？」
朱立倫會中也提到高雄市前市長韓國瑜的螃蟹理論，透露日前與韓、趙少康與立委江啟臣餐敘時，韓當時就說朱現在就是那隻螃蟹，大家都要拉他下來。朱則開玩笑反問韓，「要不要換你當這隻螃蟹？」韓則當場拒絕，因為絕對會被拉下來。
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