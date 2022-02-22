藍營看林姿妙再被搜索：對選情當然有影響

宜蘭縣長林姿妙等人遭檢廉二度搜索，是否衝擊年底縣長選情引發關注。熟悉宜蘭縣選情的國民黨前黨務高層表示，民進黨政府此舉將造成國民黨內、甚至是林陣營內部的信心危機，對年底宜蘭縣長選情「當然有影響」。

該藍營人士指出，包含親綠智庫昨天公布的國民黨支持度與民眾黨支持度「死亡交叉」，都是企圖造成藍營支持者的信心危機，要各個擊破，只要支持信心一鬆動，之後恐將有骨牌效應，國民黨年底縣市長選情「沒有這麼樂觀」。

民進黨宜蘭立委陳歐珀說，林姿妙平常都忙於婚喪喜慶等行程安排，對於公務上不熟悉，因此弊案到底是牽涉她家人或朋友等哪個系統 ，外界並不了解，但林姿妙的兒子、女兒都被約談，顯見家人會協助政策等縣政事務，「比較複雜」。

陳歐珀說，希望司法單位毋枉毋縱，否則會影響縣政推動，牽涉到縣民利益，應加速偵辦程序，讓此案早日落幕，恢復縣政運作。

是否牽扯年底選情？陳歐珀說，當然會影響，但到何種程度不得而知，林姿妙曾說相信司法會還她清白，因此沒有什麼政治追殺，牽涉的案子都很具體，也可公開討論 ，反而縣府應徹底講清楚，「此案非綠營舉發、絕非政治操作。」