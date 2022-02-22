快訊

北捷大安站 男子倒在月台沒有呼吸心跳

藍營看林姿妙再被搜索：對選情當然有影響

聯合報 / 記者李承穎周志豪／台北即時報導
宜蘭縣長林姿妙等人遭檢廉二度搜索，是否衝擊年底縣長選情引發關注。本報資料照片
宜蘭縣長林姿妙等人遭檢廉二度搜索，是否衝擊年底縣長選情引發關注。本報資料照片

宜蘭縣長林姿妙等人遭檢廉二度搜索，是否衝擊年底縣長選情引發關注。熟悉宜蘭縣選情的國民黨前黨務高層表示，民進黨政府此舉將造成國民黨內、甚至是林陣營內部的信心危機，對年底宜蘭縣長選情「當然有影響」。

該藍營人士指出，包含親綠智庫昨天公布的國民黨支持度與民眾黨支持度「死亡交叉」，都是企圖造成藍營支持者的信心危機，要各個擊破，只要支持信心一鬆動，之後恐將有骨牌效應，國民黨年底縣市長選情「沒有這麼樂觀」。

民進黨宜蘭立委陳歐珀說，林姿妙平常都忙於婚喪喜慶等行程安排，對於公務上不熟悉，因此弊案到底是牽涉她家人或朋友等哪個系統 ，外界並不了解，但林姿妙的兒子、女兒都被約談，顯見家人會協助政策等縣政事務，「比較複雜」。

陳歐珀說，希望司法單位毋枉毋縱，否則會影響縣政推動，牽涉到縣民利益，應加速偵辦程序，讓此案早日落幕，恢復縣政運作。

是否牽扯年底選情？陳歐珀說，當然會影響，但到何種程度不得而知，林姿妙曾說相信司法會還她清白，因此沒有什麼政治追殺，牽涉的案子都很具體，也可公開討論 ，反而縣府應徹底講清楚，「此案非綠營舉發、絕非政治操作。」

林姿妙 宜蘭 國民黨

延伸閱讀

檢廉再度約詢宜縣府官員 追查違規農地交易為何未徵稅

檢廉大動作查弊衝擊選情？林姿妙基層支持者並未動搖

影／林姿妙今遭二度搜索 縣府秘書長下午突現身宜檢

林姿妙官邸再遭搜索 國民黨：不應讓司法淪為選舉工具

相關新聞

遭爆瑞士存款曾逾4億 宋楚瑜：因為藍白合把我扯進去

親民黨主席宋楚瑜遭爆在瑞士銀行曾有約4億元存款，疑與拉法葉案有關；宋楚瑜今晚親自澄清，表示對於在選舉期間的炒作「很不以為...

藍營看林姿妙再被搜索：對選情當然有影響

宜蘭縣長林姿妙等人遭檢廉二度搜索，是否衝擊年底縣長選情引發關注。熟悉宜蘭縣選情的國民黨前黨務高層表示，民進黨政府此舉將造...

【淨零大挑戰】2050淨零難達標 關鍵在電力排碳係數太高

政府3月將提出台灣2050年淨零碳排路徑圖，學者專家表示，要落實淨零目標對各國都很困難，台灣面對的挑戰更為艱鉅，除了因地小人稠導致發展再生能源受限，中央更排除核能為淨零選項，在現有能源結構下，台灣使用的電力排碳係數居高不下，這是最難解的習題。

日皇華誕在台慶祝酒會 強調台日友好升級

日本台灣交流協會今天舉行日皇華誕慶祝酒會，慶祝日皇德仁62歲生日。日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，台灣防疫取得極大成果，...

共識營朱立倫籲團結 藍黨工：侯盧拒提名委員中央要溝通

國民黨今天在台中市黨部舉辦中區共識營，黨主席朱立倫指出，國民黨成了內鬥黨，他發揮演講呼籲大家要團結。有黨工指出，台中市長...

楊寶楨遭指「殘破花瓶」 民眾黨批張雅琴栽贓歧視言論

民眾黨發言人楊寶楨、台北市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩因「大菊為重」相關發言，被綠營指是諷刺監察院長陳菊，主播張雅琴更稱「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。