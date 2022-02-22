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遭爆瑞士存款曾逾4億 宋楚瑜：因為藍白合把我扯進去

聯合報 / 記者張加／即時報導
親民黨宋楚瑜今晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。記者張加／攝影
親民黨宋楚瑜今晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」。記者張加／攝影

親民黨主席宋楚瑜遭爆在瑞士銀行曾有約4億元存款，疑與拉法葉案有關；宋楚瑜今晚親自澄清，表示對於在選舉期間的炒作「很不以為然」，還說「就是因為藍白合，所以把我給扯進去了」。

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）昨將瑞士信貸銀行的解密帳戶資料提供給全球46家外媒，其中亞洲政治人物帳戶分類驚見宋楚瑜，在1993至2010年間名下有逾4.15億元。民進黨台北市議員擬參選人趙怡翔表示，宋楚瑜應向國人交代存款的由來及去向。

OCCRP網站提及「拉法葉佣金案」而引發聯想，親民黨稍早發布聲明回應，該網站提到內容完全與事實不符，甚至引用錯誤報導的內容來佐證。

宋楚瑜今晚出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」後受訪問回應此事；宋說，對於像這樣子在選舉期間的炒作，很不以為然，他從政以來包括在國民黨、在省政府期間，從未參與任何的拉法葉艦購買的會議、交涉，根本沒有參與過任何這些事情，怎會有所謂的莫名其妙的佣金。

宋楚瑜並表示，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉案，我國政府有責任把誰拿了這個錢，到底怎麼發生此事，應該持續查清楚，給社會一個交代。

宋楚瑜說，在此特別要強調，他已經把事情說明了，若再有人故意或是抹黑的話，「那對不起，我一定訴諸法律」。

媒體追問到底有沒有4億元，是否在瑞士銀行開帳戶等問題，原本要上車離去的宋楚瑜回頭向記者補充一句，「連這件事情都沒有，怎麼會有這個東西？就是因為藍白合，所以把我給扯進去了。」

日本台灣交流協會22日晚間在台北國賓大飯店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，親民黨主席宋楚瑜（中）出席與會。中央社
日本台灣交流協會22日晚間在台北國賓大飯店舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，親民黨主席宋楚瑜（中）出席與會。中央社

宋楚瑜

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