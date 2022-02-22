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共識營朱立倫籲團結 藍黨工：侯盧拒提名委員中央要溝通

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席朱立倫到台中參加共識營，呼籲一定要團結。圖／聯合報系照片
國民黨主席朱立倫到台中參加共識營，呼籲一定要團結。圖／聯合報系照片

國民黨今天在台中市黨部舉辦中區共識營，黨主席朱立倫指出，國民黨成了內鬥黨，他發揮演講呼籲大家要團結。有黨工指出，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都拒絕擔任提名委員，中央在發佈前應該加強溝通。

朱立倫今天在台中市黨部對中區苗、中彰投、雲嘉100多名黨工精神講話，他延續北區共識營的主軸，強調國民黨要團結，沒有內鬥的本錢。

國民黨秘書長黃健庭主持座談會時，有黨工指出盧秀燕與侯友宜、黃敏惠先後婉拒擔任國民黨中央提名委員會委員。黨工認為，黨中央應該加強溝通，否則縣市長公開宣布拒絕擔任提名委員，有負面影響。

黃健庭表示，這中間有誤解，黨中央並非像外傳都沒有事前溝通。不過經過此事，一定會加強溝通。

國民黨 黨工 台中市

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