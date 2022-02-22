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楊寶楨遭指「殘破花瓶」 民眾黨批張雅琴栽贓歧視言論

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
對於主播張雅琴稱「花瓶真的很殘破」，民眾黨發表聲明反擊，民眾黨發言人楊寶楨楊寶楨也無奈地說，「女人何苦為難女人」。圖／楊寶楨提供
對於主播張雅琴稱「花瓶真的很殘破」，民眾黨發表聲明反擊，民眾黨發言人楊寶楨楊寶楨也無奈地說，「女人何苦為難女人」。圖／楊寶楨提供

民眾黨發言人楊寶楨、台北市府前副發言人「學姊」黃瀞瑩因「大菊為重」相關發言，被綠營指是諷刺監察院長陳菊，主播張雅琴更稱「花瓶真的很殘破」。對此，民眾黨發表聲明反擊，張栽贓來路不明的歧視言論，楊寶楨也無奈地說，「女人何苦為難女人」。

民眾黨指出，事件緣由來自黃瀞瑩臉書抨擊監察院汙衊北市府輕忽北農疫情，調查報告針對北市府秋後算帳。當今監察院長是陳菊，因此楊寶楨留言「大局為重」的諧音「大菊為重」，指陳菊的重要性與地位之大，本意絕非嘲諷陳菊的身材。只有心中充滿歧視的人，才會往這個方向想。

民眾黨表示，「大菊為重」一詞的起源，出自2019年「國安局私菸案」，時任總統府秘書長的陳菊，總管總統府一切事務，卻不用對此事負起責任，府方定調「是超買不是走私」，蔡英文總統竟也多次受訪為陳菊擋子彈，輿論紛紛稱是「大菊為重」，意指陳菊位高勢大、權傾朝野，與體重毫無關聯，而綠營人士和側翼網軍卻見獵心喜，群起用下流的人身攻擊兩人，甚至栽贓歧視言論。

對於綠營狂酸黃瀞瑩曾幫台北市長柯文哲擦汗，民眾黨也反擊，要毀掉一個年輕的女性政治人物真的不難，左一句「花瓶」，右一句「擦汗」，把重點聚焦在外貌、身分和智識，再加上隱含性別霸凌的說法，就能得到贊同的聲音，達成女性羞辱的目的；「然而協助長官整理儀容，是幕僚工作項目之一，綠營政治人物敢說沒有受幕僚協助過嗎？」

楊寶楨也說，各界的謾罵她們都扛了，但看到張雅琴將不知哪來的歧視語言，塞到她嘴裡，如「菊姐隱居這麼久，應該連一般大門都走不過去了」，但她何時留言過這樣的內容？

對於張雅琴甚至還指她們是「殘破的花瓶」、「老小姐」，楊寶楨無奈感嘆，「女人何苦為難女人？我們從頭到尾都沒有要性別歧視和攻擊他人，綠營人士卻能這樣人身攻擊？如此雙標，張雅琴主播應該公開道歉！」

陳菊 民眾黨 張雅琴

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