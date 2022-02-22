台日關係2新挑戰 邱義仁：日本要向美國靠攏？還是中國？

日本台灣交流協會今晚舉辦「天皇陛下華誕慶祝酒會」，台日關係協會會長邱義仁致詞談及台日關係外，還提到日本與美中交往的平衡問題；邱義仁說，「日本是要向美國靠攏，還是要向中國靠攏？究竟要採取什麼立場，已成為重要的課題。」

日本改年號為「令和」後，因疫情關係，天皇陛下華誕酒會在台灣停辦兩年；此屆為令和時代首次在台灣慶祝天皇陛下華誕的酒會，也是日本駐台代表協會泉裕泰2019年11月到任後的首次酒會，出席嘉賓包括行政院副院長沈榮津、親民黨主席宋楚瑜、經濟部長王美花、外交部長吳釗燮、前立法院長王金平等人。

蔡英文總統的賀電則提及，「賡續支持我國加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），共同增進台日人民福祉，維護區域和平穩定。」

沈榮津致詞表示，台灣刻正積極爭取加入CPTPP，台日互為第三及第四大貿易夥伴，台灣加入CPTPP當可提升台日戰略及經濟互利、互補、互惠的關係，也希望日本持續給予台灣最大的支持。

邱義仁致詞談論台日關係，指新的關係也有「新的挑戰」，那就是如何面對來自中國的大陸的威脅。

邱義仁接著說，這個新的挑戰大致涵蓋兩個問題，其一，與美中交往的平衡問題，日本是要向美國靠攏，還是要向中國靠攏？究竟要採取什麼立場，已成為重要的課題。其二，有關經濟發展與安全保障的問題；經濟發展仰賴中國，安全保障則仰賴美國，以往可分別對待處理，但進入新時代，已難以分開處理。

邱義仁表示，這兩項新挑戰，台灣盼能與日本共同應對，個人堅信台灣可與日本共同面對新時代的挑戰，並達成共同目標。

泉裕泰致詞說，2022年適逢日台交流協會成立50周年，可以說「我們現在正是處在百年友情的中間點」，希望日本和無可取代的友人台灣，從這裡再次一起敞開大門，創造明亮未來的歷史。