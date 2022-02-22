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林姿妙官邸再遭搜索 國民黨：不應讓司法淪為選舉工具

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
宜蘭縣長林姿妙（中）。聯合報系資料照片／記者戴永華攝影
宜蘭縣長林姿妙（中）。聯合報系資料照片／記者戴永華攝影

宜蘭縣長林姿妙官邸今日遭檢調搜索，國民黨表示，林姿妙官邸於40天內遭到兩次大動作搜索、約談，而搜索兩次至今也沒有具體的證據，實有違「比例原則」。鑑於台灣將於年底舉辦重大的地方選舉，國民黨呼籲民進黨政府，不應將司法、檢調系統做為選舉工具，讓政治的黑手介入司法。

國民黨表示，檢調在沒有具體證據的情形下，兩次大動作搜索林姿妙官邸，已經嚴重違背比例原則，更有違憲法上的「法治國原則」。此外，三番兩次的搜索，已經嚴重干擾縣政的正常推動、打擊縣府同仁為民服務的士氣，此舉影響宜蘭縣45萬縣民福祉甚鉅。

國民黨表示，近日來民進黨政府動用各種監察、警察、檢調打壓在野黨的作為不斷，年底就是地方公職人員選舉，令人不禁懷疑民進黨政府將檢、警、調，甚至監察等國家機器做為選舉工具，將原本應維護正義的機關，變成打擊異己、抹黑對手的黑手。國民黨呼籲，綠營應儘速將政治黑手撤離司法，還給台灣人民一個公平、公正的司法環境。

國民黨 林姿妙

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