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影／朱立倫說想2024都是敗類 趙少康：他在自清勉勵自己

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

國民主席朱立倫昨天在內部共識營指國民黨是「內鬥黨」，還說現在在想2024的都是敗類，被質疑劍指中廣董事長趙少康。趙少康表示，朱立倫是被問2024要不要選，「他的說法也有點自清的味道」，不需要對號入座也不需要去想別人，「這是朱立倫給自己的勉勵，給黨的勉勵」。

被問到朱立倫這麼說是否感到不公平，趙少康說，不會啦，參選2024是他當初決定宣布選黨主席的號召和目標。朱立倫講的也沒錯，沒有2022就沒有2024，2022失敗2024怎麼會成功呢？而且2022就算成功，2024也不一定會成功，所以他也願意支持朱立倫把2022選好。

至於朱立倫說國民黨是內鬥黨，趙少康坦言，這是長久以來國民黨的問題，過去大家常批評國民黨是外鬥外行、內鬥內行，既然大家有這樣的體認，也知道國民黨非團結不可，同樣的，團結都不一定會贏不團結一定不會贏，在這種情況下，「相信以朱主席的高度，一定可以讓國民黨轉變！」轉變成「內鬥外行、外鬥內行」，這個鬥是指競爭非鬥爭，要發揮戰鬥的精神去跟民進黨競爭。

趙少康說，其實上周有很多媒體約訪，但就怕大家都說他砲打黨中央、不團結，「所以我現在對黨的事情盡量少講，能不講就不講」。記者追問少講是否是因為怕被貼上「內鬥黨」標籤，趙回應，媒體每次都這樣解讀，當然是有點好怕，本來善意的建議，就變成他不團結，那就少講。

對於國民黨立委傅崐萁今天說，國民黨只有「勝利藍」，趙少康笑說，很好啊，戰鬥的目標就是勝利，如果能夠勝利，當然好。

對於黨內對朱立倫的反彈，趙少康緩頰說，現在擔任黨主席是真的很難，常常會動輒得咎，怎麼做都不太容易，不是執政黨沒什麼資源，很辛苦，所以要多體諒。

朱立倫 國民黨 趙少康

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