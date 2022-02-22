六都防疫民調高雄勝台北 陳其邁：確保市民安全最重要

台灣民意基金會今公布民調顯示，在六都市長的防疫表現中，新北市長侯友宜獲得37.7％民眾支持居冠，高雄市長陳其邁21.8％得第二，勝過第三的台北市長柯文哲19.8％。陳其邁表示，最重要在意的不是民調高低，而是要確保每個市民的安全，這是市長的責任。

台灣民意基金會公布的六都市長防疫滿意表現，新北市長侯友宜37.7％，高雄市長陳其邁21.8％，台北市長柯文哲19.8％，台中市長盧秀燕14.7％，桃園市長鄭文燦12.9％，台南市長黃偉哲7.9％。柯文哲被陳其邁超車。

對於防疫表現在六都排第二，陳其邁今天在防疫記者會表示，高市府在1月19日開始，每麗都例行性開防疫會議與專家會議，高雄的四大醫學中心和兩家大型醫院專家感控專家，每天都開會，連大年初一、除夕也開。防疫要交給專業，針對疫情做正確評估，採取策略，市府再貫徹防疫措施強力執行。

「公共的市民的健康才是市府關心重點，其他不重要。」陳其邁說，從面對高港新光輪感染，市府很快控制住風險；最近重點有二，一是在高風險地區如工業區、科學園區加強感控；二是針對包括高雄港還有機場，持續做疫情監測。前幾天台北KTV或高雄紅茶店，有的是沒戴口罩有接觸傳染風險，或未保持社交距離等所謂的個人衛生習慣，把公共衛生做好，可降低社區傳播。市府最重要在意的不是民調高低，是要確保每個市民的安全，這是市長責任，也是市府在做的事。