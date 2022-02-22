黃珊珊才大四不知道宋楚瑜存款？ 趙怡翔：與年齡無關

親民黨主席宋楚瑜被爆出於1993年至2010年期間於瑞士信貸銀行（Credit Suisse）陸續存入4.15億元鉅款，台北市長柯文哲替親民黨籍的台北市副市長黃珊珊對外回應。柯說，黃珊珊自稱當時還在念大學四年級，怎會知道此事。但前駐美代表處政治組長趙怡翔表示，柯文哲很會避重就輕，但大家對黃珊珊的處理比柯文哲更有信心，隔空喊話「黃珊珊盡快提出回應」。

趙怡翔昨臉書發文，指瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，其中亞洲政治人物帳戶客戶名單中包括親民黨主席宋楚瑜曾存過約台幣4億1500萬，此事也引發親黃珊珊被要求表態，台北市長柯文哲今出席活動代答，黃珊珊自稱當時還在念大學四年級，怎會知道此事。

趙怡翔表示，宋楚瑜曾經設立瑞士銀行帳號的事，是昨天才傳開，即便柯文哲在1993年當年34歲，當然不知道這件事。但這跟年齡完全無關。民眾好奇的是現在得知了之後，大家要如何回應。尤其黃珊珊身為親民黨員，是宋楚瑜一手栽培的，對於黨主席可能涉入的案子，應該有所表態。

趙怡翔表示，柯文哲很會避重就輕，現在又出來捍衛自己的副市長，避免這件事情延燒。這都可以理解，但事實上，大家對黃珊珊的處理比柯文哲更有信心，也鼓勵黃珊珊盡快提出回應。