宋楚瑜有4億？趙怡翔質疑「公務員286年才可能存到」

前駐美代表處政治組長趙怡翔昨臉書發文，指瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，其中亞洲政治人物帳戶客戶名單中包括親民黨主席宋楚瑜曾存過約台幣4億1500萬。趙怡翔今再表示，以當年公務員的平均薪水，宋楚瑜需要286年才可能存到4億1500萬元。

趙怡翔指出，宋楚瑜在1993年擔任台灣省主席時曾經表示，自己家「廁所門都不能關，因為裝個門就擋到馬桶了」。但事實上，依「組織犯罪與貪腐據報計畫」揭露的內容，宋楚瑜當年還前往瑞士開設個人帳戶，並陸續存入台幣4億1500萬元的巨額款項。

趙怡翔表示，宋楚瑜研究所畢業後，陸續在政大、行政院、新聞局、國民黨中央及台灣省政府任職，未有踏入商業界的紀錄。而當年公務員薪水平均為3萬、政務官10萬，即便宋楚瑜全期擔任政務官，也需要286年才可能存到4億1500萬元，且當中包含計算年終獎金。

趙怡翔表示，他希望黨中央能積極回應三點疑問，包括為什麼宋楚瑜在擔任台灣省主席當年，要開設瑞士銀行帳號；4億1500萬元的款項從何而來，最後是此案是否與拉法葉案以及法國前外長指稱宋有收到的回扣金有關。