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陸制裁對台軍售美企 我外交部：持續促美出售所需武器

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
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美國日前批准一億美元對台軍售案，引中國大陸不滿，陸方再度宣布制裁參與對台軍售的美企；我外交部今表示，會持續促請美國履行對台安全承諾，出售我防禦所需武器。

中國大陸外交部發言人汪文斌21日表示，中方決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業「雷神技術公司」和「洛克希德馬丁公司」的侵權行為實施反制。

我外交部發言人歐江安今在例行記者會指出，外交部對此發展深表遺憾；台灣努力維持台海和平與穩定，面對中國大陸軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保衛台灣人民的安全。

歐江安說，我方會持續促請美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣履行安全承諾，持續出售我國防禦所需的武器；美國提供我方防衛性武器有助於捍衛台灣的民主自由，並確保國家安全及印太區域的和平穩定。

此外，美國前國務卿龐培歐訂於3月2日至5日訪問台灣，歐江安表示，台灣議題在美國具有跨黨派的高度共識，相信龐培歐到訪再次印證美國對台灣展現跨黨派支持，以及對台灣的安全承諾「堅若磐石」。

美國 外交部

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