跨國同性婚姻仍未合法 監委籲：放寬來台依親居留措施

司法院於2017年公布釋字第748號解釋，保障同性二人婚姻自由，立法院也在2019年5月24日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，將同性婚姻法制化，但此施行法並未規定跨國同性婚姻。監察委員紀惠容、葉大華、王幼玲今天表示，這已經超過釋字第748號要求在2年修訂相關法律明文保障的規定，司法院的延遲至少影響3、4百對同志伴侶權益，實屬憾事一樁。

三位監委表示，多數跨國同性伴侶，縱已在承認同婚之歐美等第三國結婚登記多年，育有子女，回台辦理結婚登記時，內政部戶政機關仍堅持司法院之覆函解釋意旨，依涉外民事法第46條之規定，拒絕受理登記。

三位監委指出，現況是個案必須分別逐級提起訴願、行政訴訟救濟，縱使迄今已有3個案例依涉外民事法第8條禁止同婚之外國法違反我國公序等規定，終於獲得行政法院准以結婚登記之勝訴判決，但當事人歷經數年訴訟程序，均已身心俱疲，各項金錢負擔沉重。

三位監委表示，拒絕跨國同性婚姻來台依親居留，不符聯合國兩公約及歐洲人權法院，有關家庭團聚權規定及判決意旨，亦不符司法院釋字第748號，解釋憲法保障同性伴侶享有與異性同樣之婚姻自由及家庭生活權利之意旨。

三位監委指出，尚在行政院討論的跨國同性婚姻之涉外民事法第46條，及台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，其立法期程如何？至今未有進度交代，籲請行政院及陸委會應依現行法規定，儘速研議辦理兩岸同性婚姻之登記及依親居留措施，在法令規定完備前，研議放寬已在國外登記同性伴侶或同性婚姻者，來台依親居留措施，以符司法院釋字第748號解釋憲法保障同性婚姻及兩公約規定家庭應受社會及國家之保護等規定意旨。