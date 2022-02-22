快訊

「不會去選高雄市長」 高金素梅：會信守對族人同胞的承諾

力積電股價跌完了沒？法人這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨國同性婚姻仍未合法 監委籲：放寬來台依親居留措施

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察委員紀惠容。本報系資料照
監察委員紀惠容。本報系資料照

司法院於2017年公布釋字第748號解釋，保障同性二人婚姻自由，立法院也在2019年5月24日三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，將同性婚姻法制化，但此施行法並未規定跨國同性婚姻。監察委員紀惠容、葉大華、王幼玲今天表示，這已經超過釋字第748號要求在2年修訂相關法律明文保障的規定，司法院的延遲至少影響3、4百對同志伴侶權益，實屬憾事一樁。

三位監委表示，多數跨國同性伴侶，縱已在承認同婚之歐美等第三國結婚登記多年，育有子女，回台辦理結婚登記時，內政部戶政機關仍堅持司法院之覆函解釋意旨，依涉外民事法第46條之規定，拒絕受理登記。

三位監委指出，現況是個案必須分別逐級提起訴願、行政訴訟救濟，縱使迄今已有3個案例依涉外民事法第8條禁止同婚之外國法違反我國公序等規定，終於獲得行政法院准以結婚登記之勝訴判決，但當事人歷經數年訴訟程序，均已身心俱疲，各項金錢負擔沉重。

三位監委表示，拒絕跨國同性婚姻來台依親居留，不符聯合國兩公約及歐洲人權法院，有關家庭團聚權規定及判決意旨，亦不符司法院釋字第748號，解釋憲法保障同性伴侶享有與異性同樣之婚姻自由及家庭生活權利之意旨。

三位監委指出，尚在行政院討論的跨國同性婚姻之涉外民事法第46條，及台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案，其立法期程如何？至今未有進度交代，籲請行政院及陸委會應依現行法規定，儘速研議辦理兩岸同性婚姻之登記及依親居留措施，在法令規定完備前，研議放寬已在國外登記同性伴侶或同性婚姻者，來台依親居留措施，以符司法院釋字第748號解釋憲法保障同性婚姻及兩公約規定家庭應受社會及國家之保護等規定意旨。

同性婚姻 司法院 結婚

延伸閱讀

高雄藍議員遭爆論文「抄好抄滿」 李雅靜反擊烏龍爆料

火氣球掉在聖保羅國際機場 幸未釀嚴重事故

陳菊介入監院委員會？監察院：院長可列席及發言

酒駕罰鍰分期沒繳完過世 繼承人付清房產才撤封

相關新聞

宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 親民黨回應了

「口譯哥」趙怡翔深夜發文指出，瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，親民黨主席宋楚瑜曾存過約新台幣4億1500萬元。親...

黃珊珊才大四不知道宋楚瑜存款？ 趙怡翔：與年齡無關

親民黨主席宋楚瑜被爆出於1993年至2010年期間於瑞士信貸銀行（Credit Suisse）陸續存入4.15億元鉅款，...

宋楚瑜有4億？趙怡翔質疑「公務員286年才可能存到」

前駐美代表處政治組長趙怡翔昨臉書發文，指瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，其中亞洲政治人物帳戶客戶名單中包括親民黨...

日本對烏克蘭局勢的擔憂 揭示戰爭離台灣並不遙遠

俄羅斯深夜向烏克蘭發兵，莫斯科宣布承認烏克蘭東部2個分離區為主權獨立國家。此舉也提醒台灣人，戰爭離台灣似乎不是那麼遙遠。

陸制裁對台軍售美企 我外交部：持續促美出售所需武器

美國日前批准一億美元對台軍售案，引中國大陸不滿，陸方再度宣布制裁參與對台軍售的美企；我外交部今表示，會持續促請美國履行對...

跨國同性婚姻仍未合法 監委籲：放寬來台依親居留措施

司法院於2017年公布釋字第748號解釋，保障同性二人婚姻自由，立法院也在2019年5月24日三讀通過「司法院釋字第74...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。