陳建仁入黨成選舉活棋？陳時中：以他高度什麼職務都可

前副總統陳建仁申請加入民進黨，被視為佈局北市選舉的「選前活棋」，對於參選動向曖昧不明的中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「以他（陳建仁）的高度，什麼職務都可擔當，不見得要加入民進黨。」

各政黨年底縣市長選戰布局展開，據了解陳建仁已在去年底向民進黨台北市黨部送出入黨申請，入黨推薦人為蔡英文總統。陳時中今日在疫情記者會表示，「陳建仁是大家都敬重的人，加入黨等於對黨的肯定。」

對於過去陳時中表示，「要選要等疫情看到曙光」，「能夠選就一定會辭職」等一事，國民黨立委蔣萬安說，「如果陳部長或民進黨政府認為選舉比防疫重要，這是他們的選擇。」

陳時中指出，「很多題目不是二選一或對錯，我已經解釋多次，想選的人就專心去選吧。」