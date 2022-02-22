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張亞中：傅崐萁這麼優秀 朱立倫可考慮作私人幕僚

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨主席朱立倫批稱「國民黨應改名為內鬥黨」，並指現在談2024的都是敗類，被解讀是針對中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。張亞中（圖）回應，「我們有發動推翻他、罷免他嗎？」記者蘇健忠／攝影
國民黨主席朱立倫批稱「國民黨應改名為內鬥黨」，並指現在談2024的都是敗類，被解讀是針對中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。張亞中（圖）回應，「我們有發動推翻他、罷免他嗎？」記者蘇健忠／攝影

國民黨日前成立中央選戰策略會報，外傳立委傅崐萁將出任黨中央選戰策略會報執行長操盤。孫文學校總校長張亞中今受訪時表示，傅崐萁在社會的爭議非常大，將他擺在這個位置，就社會印象而言，對國民黨是否有利？黨主席朱立倫若認為他這麼優秀，有沒有考慮作為私人幕僚？

張亞中今赴立法院出席「228事件75周年系列活動」記者會。他表示，國民黨現在的形象已經不是特別好，如何重建形象非常重要，傅崐萁是優秀的從政黨員，但他在社會上爭議的確非常大，包括是否讓他回黨，黨內都有不同意見。

張亞中質疑，由傅崐萁操盤能有多大功能？目前藍營執政的新北市、台中市，「他們會讓他操盤、策略規畫嗎？台北市長假設由蔣萬安參選，他會沒有自己的想法嗎？」把傅崐萁擺在這個位置上，整個社會印象上，在年底選舉對國民黨是否有利？

張亞中建議，如果朱立倫認為傅崐萁這麼優秀，有無考慮作為私人幕僚，或在背後出謀劃策，也是解決的辦法？尤其民進黨就是要對國民黨見縫插針，朱立倫應該解釋一下，這個位置為何非傅莫屬，是為了黨還是有其他考量？國民黨有沒有更好的人選？都應該和黨員來溝通。

傅崐萁 國民黨 張亞中

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