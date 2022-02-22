宋楚瑜被爆瑞士存款曾逾4億 親民黨回應了

「口譯哥」趙怡翔深夜發文指出，瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，親民黨主席宋楚瑜曾存過約新台幣4億1500萬元。親民黨下午發布聲明回應，該網站提到內容完全與事實不符，甚至引用錯誤報導的內容來佐證。

親民黨表示，「拉法葉佣金案」和宋楚瑜沒有任何關聯，至於所謂外媒指證，早在2003年已有類似報導炒作，也早已查清和宋楚瑜無關。2000年宋楚瑜被控吞沒公款的「興票案」，經司法詳細調查證明宋楚瑜清白。親民黨批評，相關指控內容全非事實，還引用烏龍新聞毫無公信力。

親民黨指出，宋楚瑜在擔任國民黨秘書長及台灣省政府服務期間，從未介入任何與「拉法葉艦案」購買的相關事宜，更遑論收受拉法葉艦的回扣佣金。

該網站提到，據法國前外長杜馬所說，有4億美元的佣金付給國民黨秘書長。親民黨表示，此一說法更是指鹿為馬，胡說八道。在2003年3月間，中央通訊社便犯過同樣錯誤，把杜馬專訪提到的國民黨「中央黨部」（Secretariat General）說成是「秘書長」（Secretare General），中央社對此還刊登啟事澄清是翻譯錯誤。

親民黨表示，況且，當時針對拉法葉艦案所成立的特調小組，也對杜馬所透露拉法葉艦佣金流向徹查過，說明未發現有任何與宋相關金錢往來的情形。上述均有相關報導可供查證，為何偏偏要不斷指鹿為馬，以訛傳訛？

親民黨表示，對於某些人士第一時間以「直譯外文」方式來對宋楚瑜提出質疑，親民黨既已提出相關證據予以澄清，期盼各方莫再繼續散佈不實訊息。並對外提供2003年親民黨中央黨部對「拉法葉艦案」的說明及一分台灣英文新聞（Taiwan News）於2006年6月19日的報導。

親民黨重申，「拉法葉艦案」受到國際及台灣社會廣泛關注，政府有責任公開對此案加以釐清說明、匡正視聽。2000年總統大選，國民黨捏造所謂「興票案」，誣指宋楚瑜侵吞公款，業經司法檢調單位嚴謹的司法程序詳細調查後不起訴處分確定，還給宋清白。

親民黨表示，日後如再有人或媒體以移花接木、斷章取義的方式，影射或指稱宋楚瑜有侵吞公帑或涉及「拉法葉艦案」，將循法律途徑捍衛親民黨權益及宋楚瑜之名譽。