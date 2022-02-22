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宋楚瑜遭爆瑞帳戶曾逾4億 黃珊珊：拿證據 別繪聲繪影
前駐美代表處政治組長趙怡翔臉書發文，指瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，其中亞洲政治人物帳戶客戶名單中包括親民黨主席宋楚瑜，1993至2010年間陸續存入1367萬瑞士法郎、約新台幣4.15億元），準備參選年底北市長選戰的親民黨籍北市副市長黃珊珊今天表示，親民黨已經回應「沒這回事」，會不會擔心影響年底選情，黃表示，「有就有，沒有就沒有，這個不用打，就是拿出證據來，不要繪聲繪影。」
對於「組織犯罪與貪腐舉報計畫」網站揭露內容，宋楚瑜1993至2010年間陸續存入1367萬瑞士法郎（約新台幣4.15億元），黃珊珊是在2002年加入親民黨。黃珊珊今表示，這個不用打來打去，口水戰做什麼？這麼久了，該有什麼東西都有了吧。不要繪聲繪影，就是拿出證據來，宋先生自然會說明，而且宋先生也已經說明，跟她也沒有關係。
黃珊珊說，就算當年她在親民黨裡面，也沒有處理過財務，只有處理過興票案以前的法律訴訟，拉法葉她聽都沒有聽過，跟她沒有什麼關係，應該去問宋楚瑜與親民黨，而且親民黨也發了聲明，此事也要媒體釐清清楚，不要無謂指控，應該該有的證據，應該都查完了。
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