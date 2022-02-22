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民進黨：國民黨成立律師團 轉移藍營首長涉案焦點

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨成立律師團，意在轉移藍營首長涉案焦點。本報系資料照
民進黨表示，國民黨成立律師團，意在轉移藍營首長涉案焦點。本報系資料照

國民黨執政地方首長上月陸續傳遭指控涉弊案，國民黨主席朱立倫今宣布成立中央律師團。民進黨發言人周江杰表示，朱立倫大張旗鼓召開記者會成立所謂的中央律師團，很難讓人不去聯想到，是不是想轉移今早國民黨籍宜蘭縣長林姿妙官邸再度被檢方搜索的事情。

周江杰呼籲，國民黨這樣的政治操作只會產生反效果，呼籲國民黨應儘速正視執政縣市首長傳出疑似弊案的問題，才是回應民眾質疑的方法。周江杰指出，根據近期各種坊間民調數字，有高達六成的台灣民眾對國民黨感到反感，證明國民黨有問題只會怪司法、怪媒體、怪名嘴、怪網友的說法無法讓民眾信服。

周江杰表示，全台有高達15個縣、市是由國民黨籍首長執政，這些縣市首長也必須面對社會和民眾的監督和檢驗，請朱立倫不要想打民進黨時，就喊著要串連國民黨縣市長；想要迴避政黨支持度下滑時，就批民進黨一黨獨大，這種雙重標準的政治操作，早已被看破手腳。

國民黨 朱立倫 民進黨

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