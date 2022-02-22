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探228真相 張亞中：應設台灣辛德勒獎

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
孫文學院校長張亞中（左）與228事件受難者家屬徐光（右）一同拍照。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
孫文學院校長張亞中（左）與228事件受難者家屬徐光（右）一同拍照。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】「228事件依舊在我心中痛的不得了！」228事件受難者家屬徐光22日於記者會上表示。孫文學院校長張亞中說，目前仍有許多人藉由228事件來消費政治利益，卻忽略了真正受難者的心聲，他指出，本省人與外省人都是228事件的受難者，但當中也有許多跨省籍互助的光輝，他呼籲能建立屬於台灣的「辛德勒獎」。

受難親屬消音

張亞中指出，目前還會談論228事件還有四種人，第一種是當時的地下黨員，流亡海外後，仍對228事件盡誣衊之能事；第二種是台獨信仰者，將抗議228事件與台獨劃上等號，並高呼抗爭的口號。

第三種則是當時228事件的受難者與受難遺族，藉由口述歷史來還原當時的真相，但口述歷史卻向來不受到社會的重視。他最後點名228事件紀念基金會執行長楊振隆說，第四種人就是靠論述228事件來謀取利益，並非當時真正受害者，卻影響了台灣對228事件的論述。

針對今年即將退場的促轉會，他表示，執政黨設立（促轉會）的法律依據相當薄弱，是藉由增設條例而形成。他呼籲，希望民進黨不要再消費228白色恐怖，並終止促轉會等相關機構。

相互溝通弭平傷痕

228事件受難者家屬徐光表示，每次說到228事件都是心如刀割，隨著父親走了之後，傷口仍然沒有好，「永遠永遠痛得不了」。她說，受害者家屬在這個時代很薄弱，她感謝228事件依舊有人支持，依舊有人持續試著還原真相。

張亞中表示，228事件中外省人受害的狀況也在所多有，這是一個國家共同的悲歌，他說，前行政院長孫運璿日記中就有記載，當時出現上千民眾圍攻專賣局，也導致許多外省人受傷的狀況。

他強調，本省人與外省人在228事件中都是受害人。他建議，應設立屬於台灣的「辛德勒獎」，因為在228事件中有許多外省人與本省人互相救助的情況，這些值得我們尊敬、紀念的人士。他希望民進黨與海外獨派人士一起進行公開討論，共同弭平歷史的傷痛。

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受難者 促轉會 張亞中

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