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竹市議員李國璋退出國民黨 傳帶槍投靠民眾黨

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員李國璋去年曾參與新竹市長國民黨黨內初選，他近日宣布退出國民黨。本報資料照
新竹市議員李國璋去年曾參與新竹市長國民黨黨內初選，他近日宣布退出國民黨。本報資料照

2022年年底新竹市議員選情逐步加溫，去年曾參與國民黨市長黨內初選失利的東區市議員李國璋，近日拋出退出國民黨震撼彈，據悉可能加入民眾黨競逐議員連任。東區是竹市人口最多區域，議員席次達12席，民眾黨首度揮軍地方選舉，搶進東區來勢洶洶。

新竹市東區市議員12席，本屆原有國民黨8席、民進黨2席、綠黨與時代力量各1席，國民黨籍鄭正鈐選上立委缺額不補，如今又隨著李國璋宣布退出國民黨，藍營在東區議員席次實際僅剩6席。東區外來人口眾多，近年更成為第三勢力積極搶進的關鍵選區。

李國璋退出國民黨消息甚囂塵上，他近日在臉書貼文證實此事，表示由衷感謝中國國民黨的栽培與幫助，希望離開後國民黨能迎來年輕新血；並提及國家局勢變化快速，台灣也逐漸邁向成熟的多黨政治，將秉持「以民為本、市民優先」理念在議會問政。

李國璋還以一句「人間如棋，下子無悔」說明轉折心境，表示未來將以全新的視野來服務市民，也希望未來仍與國民黨議會同仁做好朋友，「兄弟登山，各自努力」。

李國璋早期為親民黨籍市議員，2009年改披國民黨戰袍競選失利，2014年再度參選當選並連任迄今，去年欲爭取國民黨新竹市長提名，因初選民調落敗沒能順利出線。

有藍營議員私下表示，李去年底在定期會審查總預算時，就因不滿國民黨未嚴格監督預算刪減，憤而退出國民黨新竹市議會黨團運作，或許當時就已有醞釀，最近又再度宣布退出國民黨可以說是「不意外」，多少會對國民黨在東區議員的布局有所影響。

民眾黨人士說，李國璋還未正式入黨，須待黨中央委員會開會通過才會定案。目前民眾黨已在北區、香山區各提名金竹里長蔡文盛、香村社區發展協會理事長葉國文參選；東區政黨票表現亮眼，預估提名2席，下周將再發布徵選，最快3月底人選明朗。

國民黨 東區

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