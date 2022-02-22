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朱評國民黨內鬥黨 藍委：應以民進黨為師先搶到餅再分

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫昨天在革實院舉辦的北區共識營中，自評國民黨就是內鬥黨。立院國民黨總召曾銘宗今表示，朱的說法「沒有錯」，某種程度是事實。國民黨立委賴士葆則說，黨內應摒棄成見，與黨中央團結一致，打好2022與2024選戰。記者周志豪／攝影
國民黨主席朱立倫昨天在革實院舉辦的北區共識營中，自評國民黨就是內鬥黨。立院國民黨總召曾銘宗今表示，朱的說法「沒有錯」，某種程度是事實。國民黨立委賴士葆則說，黨內應摒棄成見，與黨中央團結一致，打好2022與2024選戰。記者周志豪／攝影

國民黨主席朱立倫昨天在革實院舉辦的北區共識營中，自評國民黨就是內鬥黨。立院國民黨總召曾銘宗今表示，朱的說法「沒有錯」，某種程度是事實。國民黨立委賴士葆則說，黨內應摒棄成見，與黨中央團結一致，打好2022與2024選戰。

曾銘宗呼籲黨工職與黨員，一起來凝聚共識，消除內部不同意見，一起為2022大選努力，一切往前看，相信國民黨一定可以打好2022大選。

賴士葆表示，民進黨內部再怎麼鬥，都會想先搶到大餅、總統大位，再來看怎麼分；但國民黨剛好相反，先看怎麼分再來搶大位，所以搶不到，這要檢討，應該餅先拿到再來看怎麼分。

對於國民黨政黨支持度遭民眾黨超車，曾銘宗說，這是重要的警訊，希望全黨一起努力向前走。

國民黨立委費鴻泰也說，國民黨現在在谷底，希望不要再往下探，現在黨公職人員只有自我反省檢討，重新找出合適方法重新出發，大前提要團結，要愈來愈貼近民意，對民進黨失政給予善意建議、嚴格監督。

國民黨 民進黨 賴士葆

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