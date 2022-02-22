經濟部重啟礦業法修法 時力批：打折的法案沒有誠意

礦業法延宕5年將重啟修法，經濟部上周五預告修正草案，時代力量立法院黨團今舉行記者會批評，「遲來的正義不是正義，打折的法案沒有誠意」，時力也表示，雖在礦權「展限」審查相關規範上仍有許多疑義，但在審查程序上，仍希望行政院版盡速送立法院審查，讓修法歷史任務能在今年內完成。

時代力量黨團幹事長王婉諭指出，上屆立法院礦業法最後未能三讀的因素，除了執政黨以未經院長實質協商為由，不願意排入院會處理，也包括國民黨當時經濟委員會召委廖國棟，在法案送出委員會後，卻停擺了整整一年才召開後續的黨團協商。因此，為了避免蔡英文總統多次承諾的礦業法修法，在第十屆又無法完成三讀，呼籲行政院盡速送審，也呼籲朝野不要再次以程序卡關。

時力黨團總召邱顯智表示，在這次經濟部預告的草案中，最為德不卒的就是關於原住民族諮商同意的部分。目前草案規定在兩種狀況下必須進行諮商同意的程序。第一種是新申請礦業。第二種則是現有礦業用地，以前從來沒有辦過原住民族諮商同意的情況下，要在法律修正施行後一定期間內一次性辦理諮商同意。

邱顯智說，經濟部現在的設計是要部落與礦業權者雙方合意決定，擔心在礦業權者非常有可能不同意重辦原民諮商同意的狀況下，所謂的原住民族諮商同意，就可能變成法律規定至少一次，就只做一次。一旦部落最後接受了礦業業者的方案，就會出現「一次同意，萬世同意；阿公同意，子孫不能不同意」的狀況。因此，有關在礦業權上的原住民族諮商同意，應該和礦業權「展限」一樣有期限，這樣才是合理的法規設計。

時力黨團副總召陳椒華說，草案仍有很多待改善部分，包括採礦權每次可展限的期間仍維持20年，且政府還未准駁前，採礦權仍視為存續；以及礦業權環評的設計，是環評法規施行前，未曾辦理環評且對環境有相當影響之礦場，要做一次性環評，只要通過，之後無論展限幾次，都無須重做環評，另外，沒做過環評的礦，不但在環評審查過程中可繼續挖，即便環保署認為不應開發，也還能提出替代方案或補正資料重新送審。

陳椒華補充，以台灣礦業目前的現況，絕大多數的礦都會是舊礦的展限，新礦的探採開發較少，因此，礦權在「展限」階段的審查強度與要求，才是礦業法修法真正的關鍵和「眉角」。