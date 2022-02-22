基隆捷運喊了30年拍板定案 林右昌：跨越3個障礙

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天說，推動基隆捷運面臨路線、經費和專業人才「3個障礙」，感謝中央大力支持與雙北相挺，才能克服問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天說，推動基隆捷運面臨路線、經費和專業人才「3個障礙」，感謝中央大力支持與雙北相挺，才能克服問題。記者邱瑞杰／攝影

行政院長蘇貞昌今天宣布「基隆捷運拍板定案」，基隆市長林右昌認為將為基隆城市進步發展再注入一劑強心針。基隆市推動全案面臨路線、經費和專業人才「3個障礙」，感謝中央大力支持與雙北相挺，讓基隆市將成為非直轄市中，第一個擁有中運量捷運服務的縣市。

蘇貞昌今天上午在基隆捷運七堵站預定地，宣布這項重大建設拍板定案。交通部長王國材、林右昌、新北市副市長陳純敬、台北市副市長彭振聲和立委蔡適應、賴品妤、邱臣遠、沈發惠出席，基隆市議長蔡旺璉、副議長林沛祥等人也到場，見證重大交通建設最新進展。

林右昌說，基隆捷運過去一直很難推動，最主要是因為有3個障礙。首先這條路線跨越3個城市，基隆又是唯一非直轄市。其次基隆捷運建設龐大，市府無法單獨負擔經費，必須由中央強力支持。第三是捷運建設高度專業，基隆市沒有捷運局，也沒有相關人員編制與專業。

林右昌表示，上任後一直思考如何解決這三大難題，認為必須中央單位或直轄市的能量注入，才能順利推行。歷經蔡英文總統及行政院對捷運輕軌案的支持，後來又由交通前部長林佳龍、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和他舉行四長會議，達成共識跟整合，提升為中運量系統。

林右昌說，這個過程中有總統與行政院的全力支持，並由交通部主導，讓北北基順利取得共識，且中央負擔絕大多數經費，3個城市分攤部分金額，才得以讓基隆捷運順利推行。

林右昌感謝中央大力支持與雙北市相挺，讓基隆市將成為第一個擁有中運量捷運服務的非直轄城市。基隆捷運不僅著眼於解決短期交通服務需求，長期而言是對整個以基隆為核心的基隆河谷廊帶、東北角，大基隆地區的產業和經濟發展及民眾福祉大幅提升。

林右昌說，基隆捷運在鐵道局完成綜合規畫後，接著進行提升成中運量後的環差評估。這項建設除提升北北基桃大台北首都圈的都會機能，還對基隆城市的進步發展，如北五堵國際研發新鎮的推動、基隆港市的再生再注入一劑強心針。

配合興建捷運，林右昌說，基隆轄區內的捷運路線周邊區域，已由市府都發處進行都市設計及捷運場站周邊TOD發展評估，包含社會住宅、公辦都更的規畫，希望能整合國公有土地，將國家的資產發揮最大的發展效益。

行政院長蘇貞昌（右一）今天在基隆市宣布「基隆捷運拍板定案」，並聽取基隆市長林右昌（左一）說明七堵站區域規畫。記者邱瑞杰／攝影
行政院長蘇貞昌（右一）今天在基隆市宣布「基隆捷運拍板定案」，並聽取基隆市長林右昌（左一）說明七堵站區域規畫。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌今天說，推動基隆捷運面臨路線、經費和專業人才「3個障礙」，感謝中央大力支持與雙北相挺，才能克服問題。記者邱瑞杰／攝影
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