影／海董入夢「想開車兜風」 2勞斯萊斯千萬名車抵靈堂
副總統賴清德今早弔唁三立集團董事長林崑海，感謝「海董」生前貢獻。林崑海家屬昨晚夢見他，今主動將兩輛他生前喜愛的千萬勞斯萊斯開到靈堂前，要讓「海董開車出去兜兜風」。遺孀張秀拿著車鑰匙放在車子引擎蓋，並打開車門哀戚囑咐「你要慢慢開、注意安全」。
林崑海15日癌逝，繼蔡英文總統、行政院長蘇貞昌致哀後，今早副總統賴清德也在立委林俊憲陪同到靈堂上香，因比預定行程提早15分鐘，高雄市長陳其邁抵達時賴已經離開。
賴清德未受訪，立委趙天麟轉述說，副總統向董娘（張秀）表達感謝，感謝林董在艱難當中為台灣付出，感謝林董過去在不管是對國家還是個人的幫助，並安慰張秀要節哀。
賴清德離開後，家屬將林的勞斯萊斯休旅車「庫里南」及雙門跑車「魅影」開抵靈堂。張秀在家人扶持下現身，並將兩車鑰匙放在引擎蓋上，隨後打開車門氣若游絲囑咐，你要注意安全，慢慢開，快點回來。她說，昨晚夢見老公想開車，其中一輛「魅影」只開過一次，都自己開不給別人開。
親友說，董事長生前喜歡自己開車，其中一輛「魅影」只開過一次，全台應該只有這輛，特別請家人把車開來，方便他自己開車去兜兜風。
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