聽新聞
test
0:00 / 0:00

指蘇貞昌回應「大菊為重」太奇怪 柯文哲：國家不太正常

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天嗆，「每天做事都來不及了，怎麼會需要勞動行政院長蘇貞昌去回應一個地方議員參選人講話，太奇怪了吧！不符合比例原則。」記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天嗆，「每天做事都來不及了，怎麼會需要勞動行政院長蘇貞昌去回應一個地方議員參選人講話，太奇怪了吧！不符合比例原則。」記者林麗玉／攝影

台北市政府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩及民眾黨發言人楊寶楨，因一句「大菊為重」遭綠營全黨上下砲轟，台北市長柯文哲今天嗆，「每天做事都來不及了，怎麼會需要勞動行政院長蘇貞昌去回應一個地方議員參選人講話，太奇怪了吧！不符合比例原則。」

柯文哲還說，「還是平常心，做該做的事情，這個國家希望可以正常一點，現在看，這國家不太正常」。

對於民眾黨雙姝一句「大菊為重」遭綠營網紅「焦糖哥哥」陳嘉行砲轟是在嘲諷監察院長陳菊身材，甚至綠營全黨上下也齊炮轟，行政院長蘇貞昌21日受訪時也表示，陳菊一輩子為人權自由奮鬥的人權鬥士，相信她不會在意後輩對她的不禮貌人身攻擊。

對此，柯文哲今天回嗆，「這個國家不太正常，怎麼會要勞動行政院長去回應一個地方參選人講話，太奇怪了吧！」

行政院 柯文哲 陳菊

延伸閱讀

被問宋楚瑜瑞士帳戶鉅款 柯文哲擋下：黃珊珊當時才大四

勞動行政院長回應？柯文哲：不合比例原則啦

陳時中高端抱屈 柯文哲嗆：醫學系不用考執照 直接執業

基捷定案 柯文哲曾罵騙局今再嗆：經費4百多億我不相信

相關新聞

宜蘭縣長官邸今早遭搜索 林姿妙臨時缺席縣務會議

宜蘭縣長官邸今早再度遭廉政署搜索，林姿妙臨時缺席縣務會議。縣府秘書長表示，縣長早上臨時有事，無法主持會議，副縣長也因公務...

基捷定案 柯文哲曾罵騙局今再嗆：經費4百多億我不相信

行政院長蘇貞昌今天宣布，基隆捷運計畫定案，不只從輕軌變捷運，路線也有共識，經費將從80億元提高至425億元，其中中央負擔...

六都防疫民調／侯友宜碾壓奪冠 陳其邁超越柯文哲拿下第二名

台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，在六都市長的防疫表現中，新北市長侯友宜獲得37.7％民眾支持居冠，高雄市長陳其邁獲得...

共識營轟國民黨是內鬥黨 朱立倫：這是事實 不是笑話

國民主席朱立倫昨天在內部共識營指國民黨是「內鬥黨」，還說現在在想2024的都是敗類，引發討論。朱立倫上午受訪表示，很多人...

贊成福食比例續升 最新民調已逼近黃金交叉

衛福部食藥署昨天公告，調整對日本食品管制措施以及「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」規定，自該日起生...

白支持度再超越藍 民眾黨：理念已讓更多台灣人認同

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，政黨支持度部分，民主進步黨為29.2%、台灣民眾黨16.2%、中國國民黨15%、時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。