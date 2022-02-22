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指蘇貞昌回應「大菊為重」太奇怪 柯文哲：國家不太正常
台北市政府前副發言人、「學姊」黃瀞瑩及民眾黨發言人楊寶楨，因一句「大菊為重」遭綠營全黨上下砲轟，台北市長柯文哲今天嗆，「每天做事都來不及了，怎麼會需要勞動行政院長蘇貞昌去回應一個地方議員參選人講話，太奇怪了吧！不符合比例原則。」
柯文哲還說，「還是平常心，做該做的事情，這個國家希望可以正常一點，現在看，這國家不太正常」。
對於民眾黨雙姝一句「大菊為重」遭綠營網紅「焦糖哥哥」陳嘉行砲轟是在嘲諷監察院長陳菊身材，甚至綠營全黨上下也齊炮轟，行政院長蘇貞昌21日受訪時也表示，陳菊一輩子為人權自由奮鬥的人權鬥士，相信她不會在意後輩對她的不禮貌人身攻擊。
對此，柯文哲今天回嗆，「這個國家不太正常，怎麼會要勞動行政院長去回應一個地方參選人講話，太奇怪了吧！」
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