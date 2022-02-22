神似半澤直樹 民眾黨許瑞宏拚中西區風華再現

半澤直樹參選台中市議員？台灣民眾黨中西區市議員參選人許瑞宏公布主視覺競選照，有別於傳統看板設計，許走日系熟男路線，氣質神似知名日劇主角「半澤直樹」，今天公車掛上看板與民眾初見。許瑞宏說，他要用「巷仔內的力量」，讓中西區扭轉局勢，風華再現。

民眾黨中西區市議員參選人許瑞宏表示，主視覺照片出來時，就有人說像半澤直樹，於是設計師就聯想到圖像感的日文の，設計出日系感的主視覺，突破傳統，同時呼應中區曾有「小京都」之稱的風華。

他指出，經濟困頓、物價飛揚的今日，平民百姓都在辛苦討生活。他和半澤直樹同樣個性內斂，卻非常渴望突破現狀，「巷仔內的力量」就是要發揮老城區的獨特魅力，振興中西區在地產業與觀光，未來將陸續推出解方，讓中西區改變成真，逆勢再起。

尤其公車能深入大街小巷、載運城市中各族群的故事，許瑞宏新看板廣告公車，今日起在全航客運5號公車開跑，路線為台中車站至僑光科技大學，沿途行經：台中州廳、台中公園、勤美綠園道、文心森林公園、新光遠百、逢甲大學等重要景點，共計有10輛公車，素人參選的他以不同方式與民眾近距離見面。