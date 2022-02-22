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被問宋楚瑜瑞士帳戶鉅款 柯文哲擋下：黃珊珊當時才大四
前駐美代表處政治組長趙怡翔在臉書發文，指瑞士信貸銀行被揭數十年來疑大量經手黑錢，其中亞洲政治人物帳戶客戶名單中包括親民黨主席宋楚瑜，1993至2010年間陸續存入1367萬瑞士法郎（約新台幣4.15億元），對此，台北市長柯文哲今天說，要先要查證新聞是否屬實，每天網路假新聞也不知真的假的？
另外，對於綠營人士要求親民黨籍的北市副市長黃珊珊表態，柯文哲說，這個事情他今天早上也有問黃珊珊，黃說，民國84年時，她當時還在大學四年級，怎麼會知道這件事。
柯文哲今天上午出席台北購起來總抽獎活動受訪表示，對於宋楚瑜遭爆瑞士存款曾逾4億元，柯說，第一，這個新聞要先查證屬實，尤其每天網路假新聞，也不知道是真的假的？要先查清楚新聞是否屬實。
柯也提到，如果屬實，這也應該是要當事人回答，怎麼會是旁邊無關的人要回答。柯也說，這個事情他今天早上晨會也有問黃珊珊，黃回答，民國84年時，她當時還在大學四年級，當時念大四，怎麼會知道這件事。因北市府每天都會有晨會，晨會結束有輿情報告，那一條今天有拿出來講。
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