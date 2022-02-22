藍支持度被白超車 蔣萬安：不改變趨勢只會繼續惡化

國民黨「中央選戰策略會報」傳出由立委傅崐萁任執行長、操盤手引發爭議，青壯派立委蔣萬安今表示，接下來黨中央提名委員會或選舉會報，都應拿出具體改變作為，做到比過去更加公開、透明、尊重，讓外界看到國民黨真正改變的決心。

對於國民黨支持度被民眾黨超車，蔣萬安說，國民黨再拿不出讓外界為之眼睛一亮的改變作為，讓年輕人持續認為國民黨是不友善政黨，這樣的趨勢只會繼續惡化，所有國民黨夥伴都應就這個事情共同努力，讓外界看到正向改變的決心。

黨主席朱立倫昨天直言國民黨是內鬥黨，蔣萬安表示，朱身為黨主席都已經說了這麼重的話，外界也有這樣的印象，黨內成員都必須來面對這個問題，拿出具體的改革作為，撕掉這樣的標籤。