陳時中高端抱屈 柯文哲嗆：醫學系不用考執照 直接執業

衛福部長陳時中昨天說，高端如再被重挫，台灣生技業就倒了，甚至還說，高端經過不同系統被證明有效，也獲WHO支持。台北市長柯文哲今天則再嗆陳時中，「照他(陳時中)這樣講，我們台大醫學系前面30名，都不用考醫師執照，直接執業就好了」。

對於陳時中昨為高端抱屈，指當年浩鼎案把台灣生技界、科學家打到受傷，這次高端如再被重挫，生技業就倒了，甚至還說，高端經過不同系統被證明有效，也獲WHO支持，由WHO出錢主導的團體試驗結果可能最快3月底出爐。

對此，柯文哲問，「獲得WHO的支持，是指申請？還是通過？你知道是支持什麼東西？你知道嗎？」「常常是這樣，算了，不想講這個，我以前就講過，照他(陳時中)這樣講，我們台大醫學系前面30名，都不用考醫師執照，直接職業就好了」。