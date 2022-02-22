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自比洪耀福成就民進黨霸業 傅崐萁：年底重現藍天

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨上周成立由秘書長黃健庭任召集人「中央選戰策略會報」，但卻傳出立委傅崐萁才是執行長、操盤手引發爭議，黨主席朱立倫還澄清「沒有這回事」滅火。傅上午受訪表示，民主的國家選擇包容，對黨內各種聲音「我蓋括承受」。記者周志豪／攝影
國民黨上周成立由秘書長黃健庭任召集人「中央選戰策略會報」，但卻傳出立委傅崐萁才是執行長、操盤手引發爭議，黨主席朱立倫還澄清「沒有這回事」滅火。傅上午受訪表示，民主的國家選擇包容，對黨內各種聲音「我蓋括承受」。記者周志豪／攝影

國民黨上周成立由秘書長黃健庭任召集人「中央選戰策略會報」，但卻傳出立委傅崐萁才是執行長、操盤手引發爭議，黨主席朱立倫還澄清「沒有這回事」，試圖滅火。傅上午受訪表示，民主的國家選擇包容，對黨內各種聲音「我蓋括承受」。

傅崐萁表示，他參與黨內部所有事物都是義務職，都是當義工服務，不會在乎什麼稱呼；九合一大選既然願意承擔責任，也不怕任何的挑戰與犧牲，一定要完成使命，讓今年九合一國民黨能獲得最終勝利，今年國民黨會有不一樣的選戰。

但傅崐萁也強調，民進黨內立委陳明文、柯建銘、前國策顧問黃承國、黨前祕書長洪耀福等人，讓民進黨成就了霸業；未來的國民黨也一定非常團結，過程中會有一些陣痛，沒有關係，對他的任何指正「我一肩挑」，蓋括承受。

傅崐萁表示，今天重要的是如何讓國民黨贏，要救國民黨只有一個目標，就是勝利藍，沒有其他的藍，贏才是唯一目標；讓中華民國、台灣與2300萬人贏，2024贏回中華民國、守住台灣、創造和平，這才是全民之福。

傅崐萁說，中華民國、台灣不能只有一種聲音，國家發展要有勢力均衡的朝野兩大黨；國民黨危機存亡此刻交付他重責大任，「有人選擇跳船，我選擇同船一命」，承擔對國家與2300萬人責任；只要台灣社會可導入正軌，任何犧牲他都可承擔。

傅崐萁表示，他熟稔台灣各縣市，了解怎樣跟民進黨拚選戰，加入國民黨「中央選戰策略會報」後，遭到民進黨用府院黨規格招待，他也可以深刻感覺民進黨「對傅崐萁的恐懼」，對民進黨的攻擊他一肩承擔，會更加努力讓藍天重現。

外界點名傅崐萁年底也將投入縣市長選戰，傅說，他現在既然是協調、輔選的人，自然本人就不會下場。

傅崐萁 國民黨 民進黨

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