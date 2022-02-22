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潘文忠指黃郁婷傷害國人感情 孫大千：欲加之罪何患無辭

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
教育部長潘文忠指滑冰選手黃郁婷傷害國人感情，前立委孫大千認為是欲加之罪何患無辭。圖／取自孫大千臉書
教育部長潘文忠指滑冰選手黃郁婷傷害國人感情，前立委孫大千認為是欲加之罪何患無辭。圖／取自孫大千臉書

行政院指示教育部及體育署懲處我國冬奧滑冰女將黃郁婷穿著對岸練習服一事，教育部長潘文忠說，黃郁婷一而再再而三的不當言行，深深傷害了國人的感情。前立委孫大千替黃抱屈，強調這真的是欲加之罪何患無辭，她究竟有什麼不當言行傷了國人的感情？

孫大千表示，潘文忠在揮刀開閘之前應該先說清楚的幾個問題。第一，在台灣體育國手私下訓練時穿大陸隊的隊服是犯了哪一條法律或規定？第二，如果在私下訓練時穿了美國隊或是日本隊的隊服，算不算不當言行？

第三，教育部現在是要對奧運國手在訓練時的服裝都要加以管制嗎？台灣的運動員連私下訓練時的服裝自由都沒有了嗎？第四，黃郁婷不過在個人的社群平台上回應酸民，這樣就傷了國人的感情嗎？民進黨的政治人物都不會在自己的粉專上回嗆酸民嗎？

孫大千說，潘文忠身為教育部長，此時應該挺身而出，保護台灣的奧運國手，而不是悲哀的淪落到成為執行綠色恐怖的劊子手。

教育部 潘文忠 孫大千

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