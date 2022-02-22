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張逸華接藍營花蓮黨部主委 喊出縣長連任得票率破前高

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣黨部主委今天交接，張逸華（右）從原主委黃原亮手中接過移交清冊。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮縣黨部主委今天交接，張逸華（右）從原主委黃原亮手中接過移交清冊。記者王燕華／攝影

國民黨花蓮縣黨部主委今天交接，張逸華回鍋以組發會副主委兼任黨部主委，操盤年底選舉。

花蓮是藍營鐵票區，這屆五合一選舉成果相當豐碩，對於年底選舉，張逸華很有信心，喊出「縣長得票率向上突破」，並說，上任首要工作是走訪基層，聽取各方意見，並協調有意參選的黨員，做好整合工作。

張逸華在國民黨資歷將近40年，2015年接任中央黨部組發會副主委兼花蓮縣黨部主委，後來退休，直到2018年臨危受命加入徐榛蔚參選縣長的競選團隊，助徐以12萬1297票、71.52%的全國最高得票率，入主縣府，張逸華也被延攬。

張逸華農曆年前辭掉縣府代理祕書長職，接任國民黨組發會副主委，近日再被指派兼任縣黨部主委，今天與原任主委黃原亮交接。

張逸華說，7年後再次回到這個職務，擔任黨部主委工作，大環境雖然不一樣，但是花蓮縣黨部同志的可愛、黨義務幹部的熱忱和情不變，是中國國民黨在花蓮最重要的資產，也讓他充滿信心。

他表示，作為地方黨務主管，他最引以為傲的就是縣長徐榛蔚過去3年多來，在地方上的努力有目共睹，得到五星級評價，絕對實至名歸。年底縣長選舉，選情相對單純，黨部目標是讓徐榛蔚得票率突破本屆，這也代表花蓮鄉親對她最大肯定。

至於部分鄉鎮市長已出現黨內挑戰者，前玉里鎮長龔文俊就表態捲土重來挑戰現任蔡秋龍，是否維持本屆選舉現任優先提名策略？張逸華說，會先盡心盡力勤走基層，聽取各方意見後，以協調整合為優先。

張逸華說，工作目標是「團結愛花蓮、奮鬥救台灣」，希望花蓮人、黨務同志、義務幹部同心協力，把花蓮建設為全台灣最模範的縣之外，台灣還需要大家共同努力，這也是立委傅崐萁承擔起黨中央工作，希望各縣市整合，讓國民黨在2024開花結果贏得勝利。

花蓮

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