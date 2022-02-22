贊成福食比例續升 最新民調已逼近黃金交叉

衛福部食藥署昨天公告，調整對日本食品管制措施以及「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」規定，自該日起生效。台灣民意基金會今天發布最新民調報告，結果顯示有4成3國人贊成蔡政府開放福食進口，4成7不贊成，雖不贊成仍大於贊成，但從歷次調查來看，贊成與不贊成比例持續拉近，已逼近黃金交叉。

民調指出，對於是否贊成開放日本福島核災區及周邊4縣食品進口，16.6%民眾非常贊成、26.7%還算贊成、18.2%不太贊成、28.5%一點也不贊成、10.1%沒意見。不贊成比贊成多3.4個百分點。

民進黨前立委林濁水臉書表示，這是複製進口萊豬趨勢，如此民調是預料中的事。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣公民對蔡政府此時開放日本福島及核災區周邊四縣食品進口，看法嚴重分歧，贊成與反對旗鼓相當，毫無共識可言，但反對的一方是多數。

游盈隆指出，開放日本福島核災區周邊等五縣農產品與食品進口，在台灣一直具有高度爭議性，與過去民調結果相比，從2016年11月到現在，5年多來，台灣民意基金會先後做了4次全國性調查，可以發現整體民意從強烈反對到溫和反對的歷程。

過去民調顯示，2016年11月，反對聲浪最強大，76%反對、19.2%贊成；2020年9月，反對聲浪略微減弱，但還是有65.5%反對，28.3%贊成；2022年1月，反對聲浪再下降，54.6%反對、38.8%贊成；2022年2月，47.7%反對、43.3%贊成。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年2月14至15二天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。