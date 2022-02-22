防綠營用司法進行政治追殺 國民黨組80人律師團迎戰

國民黨上午舉行「2022 中央律師團成立」記者會，國民黨主席朱立倫直指民進黨追殺國民黨縣市長，把司法變成政治工具，為保障黨籍縣市長參政權利，國民黨組80人律師團維護他們的清白，現場也喊出「反抹黑、護公義」口號，捍衛國民黨縣市長參選人權利。

朱立倫表示，司法不能變成政治工具，打壓反對黨的手段。但中二選舉後，包括宜蘭、台東、雲林等縣市，民進黨動用司法手段來進行各種調查，創造政治假象，讓社會以為國民黨執政縣市有產生任何弊端，這是標準的把司法當作政治鬥爭的手段。

朱立倫強調，國民黨有堅定的決心要維護所有執政縣市首長的清白，對於長期以來媒體、名嘴、1450捏造事實，用假新聞、假訊息來惡意抹黑國民黨，黨中央也要堅定維護國民黨的聲譽，保障參選同志權利。

考紀會主委李貴敏也說，公平正義的最後一道防線就是司法，相信全民在民進黨執政這段時間都有所感受。